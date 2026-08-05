Tres integrantes de la Segunda Marquetalia se sometieron a la justicia en Acevedo

Neiva

La presión operacional de tropas de la Novena Brigada permitió el sometimiento voluntario de tres integrantes del GAO-r Estructura Teófilo Forero, Comisión Óscar Mondragón, perteneciente a la autodenominada Segunda Marquetalia. El procedimiento se llevó a cabo en la vereda El Carmelo, zona rural del municipio de Acevedo.

De acuerdo con las autoridades, los hombres aseguraron que decidieron abandonar la organización por los malos tratos, el incumplimiento de promesas por parte de sus mandos, la falta de recursos y el temor de ser asesinados por sus propios compañeros. La operación fue posible gracias a labores de inteligencia militar y al trabajo conjunto con la Sijín de la Policía Huila.

Entre los sometidos se encuentran alias Jeremías, quien hacía parte del esquema de seguridad de alias Fierro; alias Calichecho, señalado de participar en homicidios selectivos en Palestina, San Adolfo y Suaza, y alias Reinel Rivera, presuntamente encargado de coordinar reuniones para exigir pagos extorsivos en municipios del suroriente del departamento.

Durante el procedimiento fueron entregados un revólver calibre 38, munición, seis artefactos explosivos improvisados, prendas alusivas a la Segunda Marquetalia, documentos relacionados con cobros extorsivos y cuadernos con información importante para desarrollar investigaciones. Según la Novena Brigada, con este nuevo sometimiento ya son once los integrantes de estructuras armadas ilegales que han decidido acogerse a la justicia en el Huila, lo que representa un nuevo golpe contra las capacidades de estos grupos ilegales.