Buscan al agresor de mujer en Bruselas mientras autoridades insisten en denunciar la violencia

Neiva

Las autoridades de Pitalito intensificaron la búsqueda del hombre que aparece en un video viral agrediendo brutalmente a una mujer en el corregimiento de Bruselas, zona rural del municipio. La investigación quedó en manos de las autoridades y la Patrulla Púrpura, que adelantan labores de identificación del presunto agresor y de la víctima.

El alcalde de Pitalito, Yider Luna, confirmó que “el hecho ocurrió en jurisdicción del corregimiento de Bruselas y explicó que, pese a los esfuerzos de las autoridades, hasta el momento la mujer afectada no ha presentado una denuncia formal. No obstante, las investigaciones avanzan con apoyo de cámaras de seguridad y testimonios de la comunidad”.

Desde la Secretaría de la Mujer, Familia e Inclusión Social de la Gobernación del Huila informaron que, una vez conocido el caso, se activó de inmediato la ruta de atención para garantizar el acompañamiento a la víctima. Sin embargo, las autoridades aún no han logrado establecer plenamente su identidad para brindarle la asistencia correspondiente.

La secretaria de la dependencia, Natalia Ortiz, comento que “reiteró el llamado a las mujeres víctimas de violencia basada en género para que denuncien estos hechos ante las alcaldías, hospitales, estaciones de Policía o mediante las líneas de atención habilitadas. Insistió en que denunciar puede salvar vidas y facilita la activación de los mecanismos de protección”.

De acuerdo con cifras oficiales de la Secretaría de Salud del Huila, en lo corrido del año se han registrado 1.813 eventos relacionados con violencias basadas en género. Los casos más frecuentes corresponden a violencia psicológica, económica y sexual, lo que mantiene en alerta a las autoridades frente a esta problemática en el departamento.