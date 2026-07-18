Gobierno aprueba presupuesto histórico para el SENA: aumentará $4,46 billones

Director del SENA segura que la monetización es más costosa para las empresas que contratar aprendices

EDUCACIÓN

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) contará en 2027 con el presupuesto más alto de su historia, al pasar de $4,05 billones en 2022 a $8,51 billones, lo que representa un incremento de $4,46 billones, equivalente a un crecimiento superior al 110 %.

Según el SENA, estos recursos aprobados por el Gobierno Nacional permitirán ampliar la cobertura de la formación técnica, tecnológica y complementaria, fortalecer la infraestructura física y tecnológica.

“El presupuesto aprobado para 2027 constituye un hito en el fortalecimiento institucional del SENA y refleja la prioridad otorgada a la formación profesional integral como herramienta para el desarrollo del talento humano, el incremento de la productividad, la competitividad y la generación de oportunidades para millones de colombianas y colombianos”, indicó el SENA.

La institución aseguró que este resultado fue posible gracias a un proceso de planeación y gestión institucional, en coordinación con el Gobierno Nacional y las entidades encargadas de la elaboración y aprobación del Presupuesto General de la Nación, así como al acompañamiento del sindicato SINDESENA en la gestión para fortalecer las finanzas de la institución.

De acuerdo con el SENA, el incremento de los recursos permitirá ampliar su capacidad para cumplir con su misión de ofrecer formación para el trabajo con mayor cobertura, calidad y sostenibilidad.

“Bajo la dirección general de Jorge Eduardo Londoño Ulloa, el SENA consolidó una senda de fortalecimiento institucional que hoy se traduce en más recursos para ampliar oportunidades, llegar a más regiones y continuar transformando la vida de millones de colombianos a través de la formación, el empleo, el emprendimiento y la innovación”, indicó la entidad.

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