Procuraduría extendió la suspensión de 10 funcionarios del INPEC por fiesta en la cárcel de Itagüí
La prórroga es por tres meses más para estas personas implicadas en la fiesta con Nelson Velásquez que se realizó en abril de este 2026.
Bogotá
La Procuraduría prorrogó por tres meses más la suspensión provisional de 10 funcionarios del INPEC, implicados en la fiesta en la cárcel La Paz de Itagüí, Antioquia, y ahora irá hasta octubre de este año porque la medida continúa siendo idónea, necesaria y proporcional para proteger la investigación.
La medida cautelar cobija a los dragoneantes: Nairo Vargas Rubio, Fran Alexander Barbosa Pinzón, Juan Camilo Góez David, Juan Diego Ospina Morales y Gustavo Adolfo Montejo Casas; el intendente, Eduardo Parra Ceballes; los tenientes: Heyler Antonio Fracica Sarmiento, Fredy Antonio Ciprián Díaz y Fabián Leandro León Rodríguez; y al inspector jefe, Salvador Del Cristo Jiménez Palencia.
Estos funcionarios son investigados por las presuntas irregularidades relacionadas con el ingreso del cantante Nelson Velásquez y su agrupación musical y la realización de una fiesta en la Cárcel de Alta y Mediana Seguridad La Paz, en Itagüí, Antioquia, que se llevó a cabo el 8 de abril de este año.
Al parecer, se omitieron los controles de ingreso, registro y reseña de los integrantes del grupo musical que entró al establecimiento penitenciario, además de un presunto ocultamiento de información y posibles irregularidades en un informe oficial.
La Procuraduría concluyó que no han desaparecido los motivos que dieron lugar a la medida cautelar y que el reintegro de los 10 investigados podría facilitar la reiteración de las conductas objeto de investigación o interferir en el desarrollo del proceso disciplinario.
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Cristina Navarro
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