Autoridades de Brasil negaron visita de Javier Milei a Jair Bolsonaro en prisión domiciliaria

La corte suprema de Brasil negó este sábado la autorización para una visita del presidente argentino, Javier Milei, al expresidente Jair Bolsonaro en la residencia donde cumple prisión domiciliaria por intento de golpe de Estado, según la resolución obtenida por la AFP.

Milei anunció que asistirá el 25 de julio a la convención del Partido Liberal de Bolsonaro en Sao Paulo, donde se espera la proclamación oficial de la candidatura presidencial del senador Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario, según la prensa brasileña.

Fue el juez Alexandre de Moraes quien prohibió cualquier visita durante 30 días al expresidente, como sanción por la difusión de una carta política a través de su hijo Flávio, en violación de una medida cautelar que le impide comunicarse por redes sociales incluso a través de terceros.

La prohibición exceptúa únicamente las visitas médicas, de fisioterapia y de sus abogados.

Bolsonaro, de 71 años, purga una pena de 27 años de prisión por tramar un golpe en 2022 para impedir la llegada al poder del actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.

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El expresidente (2019-2022) cumple la pena en su domicilio en Brasilia desde marzo por motivos de salud.

Moraes determinó que tampoco podrá recibir visitas de “finalidad político-electoral” hasta después de las elecciones generales de octubre, ni difundir manifiestos políticos por ningún medio, ni siquiera con la ayuda de terceros.

Flávio Bolsonaro calificó esta prohibición general de visitas como un “abuso” en un video difundido en X, y acusó a Moraes de actuar por motivación política.

Los abogados de Bolsonaro habían pedido la autorización para que Milei lo visitara el 25 de julio junto con una comitiva integrada por el canciller argentino, Pablo Quirno, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y un intérprete.

Sin embargo, Moraes resolvió que ese pedido quedó sin objeto por la prohibición general de visitas vigente desde el día anterior.

El abogado de Bolsonaro, Joao Henrique de Freitas, cuestionó en X la serie de decisiones; sostuvo que la defensa pidió la autorización para la visita de Milei la tarde del viernes y que horas después llegó la suspensión general de visitas.

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Fustigó la “motivación y proporcionalidad” de la medida y habló de “coincidencias convenientes” en la secuencia de los hechos.

Flávio Bolsonaro se medirá en octubre al izquierdista Lula, que buscará la reelección.

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