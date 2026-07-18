Confirmado el uniforme que usará España en la FINAL del Mundial 2026: Así se enfrentará a Argentina. Getty Images

El torneo más importante para el deporte con más seguidores de todo el mundo llega a su fin este domingo 19 de julio de 2026 con la gran final entre España y Argentina.

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Los dos seleccionados, que saben lo que es ganar la Copa del Mundo, tendrán la oportunidad de bordar la segunda estrella en el caso de España o la tercera para Argentina, tras el partido definitivo de los mejores equipos de la competencia.

Tanto la ‘Albiceleste’ de Lionel Messi como ‘La Roja’ de Lamine Yamal preparan, además de su arsenal deportivo de punta, las mejores galas, con los uniformes ya definidos por la FIFA para ambas parcialidades, que contarán con sus colores insignes.

¿Qué uniforme utilizará España para la final de la Copa del Mundo?

Así las cosas, la FIFA definió, a través de un documento oficial, cuál será la indumentaria que utilizarán tanto España como Argentina para la gran final de la Copa del Mundo.

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El organismo que administra el fútbol decidió que ambas escuadras podrán utilizar su uniforme principal, conservando así los colores tradicionales de cara al partido más importante del Mundial.

En el caso de España, la designación de la FIFA para los uniformes fue la siguiente:

Jugadores de campo: camiseta roja de mangas azul oscuras, con pantaloneta y medias del mismo color.

camiseta roja de mangas azul oscuras, con pantaloneta y medias del mismo color. Portero: El guardameta utilizará indumentaria completa de color azul aguamarina.

Uniforme de España para la final del Mundial 2026. Crédito: FIFA, The Finals Match Colour Designation. Ampliar Uniforme de España para la final del Mundial 2026. Crédito: FIFA, The Finals Match Colour Designation. Cerrar

Así las cosas, España empleará por primera vez en su historia la camiseta roja para afrontar la final del Mundial 2026. En Sudáfrica 2010, los ibéricos alzaron la copa con uniforme completo de color azul oscuro, mientras que el portero Iker Casillas utilizó también el tono aguamarina.

Confirmado el uniforme que usará España en la FINAL del Mundial 2026: Así se enfrentará a Argentina. Getty Images / Jasper Juinen Ampliar Confirmado el uniforme que usará España en la FINAL del Mundial 2026: Así se enfrentará a Argentina. Getty Images / Jasper Juinen Cerrar

¿Cómo seguir EN VIVO la gran final del Mundial 2026 Argentina vs. España?

La gran final del Mundial 2026 entre España y Argentina se llevará a cabo el domingo 19 de julio a partir de las 2 p. m. hora colombiana.

Recuerde que puede seguir en vivo la transmisión del encuentro a través de El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio, así como el minuto a minuto en la página web de Caracol Deportes.

El partido también será transmitido por la señal de televisión de DSports, Caracol TV, RCN y Win Sports.