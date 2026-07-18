Lionel Scaloni: “Una final del mundo se gana jugando al fútbol, no pensando que es una final”

NEW YORK, NEW YORK - JULY 17: Lionel Scaloni, Head Coach of Argentina, speaks to the media during a press conference ahead of the FIFA World Cup 2026 Final at Fanatics Fest at Javits Center on July 17, 2026 in New York, New York. (Photo by Hannah Peters - FIFA/FIFA via Getty Images) / Hannah Peters - FIFA

La Selección Argentina está lista para disputar una nueva cita con la historia. El próximo 19 de julio, la vigente campeona del mundo enfrentará a España en la gran final de la Copa del Mundo 2026, compromiso que se disputará en el Estadio de Nueva York desde las 2:00 p.m. (hora de Colombia). En la rueda de prensa previa al encuentro, el técnico Lionel Scaloni habló sobre la preparación del equipo, el análisis del rival, la experiencia de disputar una nueva final mundialista y el significado que tiene representar a todo un país.

Scaloni dejó claro que el cuerpo técnico no cambiará su manera de preparar el partido por tratarse de una final.

“Nos preparamos de la misma manera que nos preparamos todos los partidos, con muchas ganas de que nos vaya bien, con mucha predisposición para analizar al rival y para ver qué podemos hacer durante el partido. Más allá de que sea una final, es un partido de fútbol en el cual necesitamos obtener nuestra mejor versión para intentar ganar.”

El entrenador explicó que uno de los objetivos es evitar que la presión afecte el rendimiento de sus jugadores.

“Pensamos que es un partido, no ponemos en la cabeza que es una final del mundo porque si no te puedes desviar de la atención. Lo preparamos al máximo, como todos los partidos, y después ya veremos qué pasa.”

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El seleccionador argentino aseguró que el equipo ha mostrado una evolución importante durante el torneo y destacó especialmente el rendimiento mostrado frente a Inglaterra en las semifinales.

“El equipo ha tenido cosas positivas. Los últimos partidos, sobre todo el segundo tiempo con Inglaterra, fue muy bueno, no solo en los minutos finales. Creo que estamos bien. Siempre hay cosas que mejorar, pero el equipo llega en buenas condiciones.”

Scaloni también reconoció la calidad del rival y aseguró que España será una exigencia completamente diferente.

“Jugamos contra un buen rival. Hay que tener en cuenta que el rival también juega bien, que te va conociendo y que nosotros somos una selección bastante conocida. La gente sabe cómo juega Argentina y por eso tiene doble mérito haber llegado hasta donde llegamos.”

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El análisis de España

El técnico argentino reveló que el cuerpo técnico viene estudiando a España desde hace varios meses y explicó que el trabajo de observación no comenzó únicamente cuando ambos equipos aseguraron su clasificación a la final.

“A España la analizamos porque podíamos jugar en marzo la Finalissima, pero también venimos analizando desde diciembre a todos los posibles rivales del Mundial. No es que España esté más analizada que otro equipo.”

Además, dejó claro que tampoco considera positivo sobrecargar de información a los futbolistas.

“El sobre análisis tampoco está bueno. Todos sabemos cómo juega España, conocemos sus virtudes e intentaremos que no las puedan desarrollar durante el partido. Nosotros trataremos de hacer nuestro fútbol y hacerles daño en las zonas donde creemos que pueden sufrir.”

Scaloni considera que disputar finales anteriormente puede ser un factor importante, aunque recordó que España también cuenta con jugadores acostumbrados a competir al máximo nivel.

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“La experiencia de nuestros jugadores puede ser importante, pero ellos también tienen futbolistas que juegan en grandes escenarios y son figuras en sus clubes.”

Sobre la presión de disputar el partido más importante del torneo agregó:

“Cuando empieza a rodar la pelota, el jugador se olvida de todo eso. Al menos los míos se olvidan y se dedican simplemente a jugar al fútbol.”

El apoyo de toda Argentina

Uno de los momentos más emotivos de la conferencia llegó cuando el técnico habló sobre el respaldo que ha recibido la Selección durante todo el Mundial.

“Cuando ves a tu gente festejar de la manera en que lo hace, es imposible que no te toque el corazón. Nosotros jugamos por ellos, por nuestro país y por nuestras familias.”

Scaloni resaltó que uno de los mayores logros de esta generación ha sido volver a unir a los argentinos alrededor de la Selección.

“Hemos recuperado algo muy valioso: que la gente se ponga la camiseta argentina y se abrace. Que un hincha de Newell’s lo haga con uno de Central, o uno de Boca con uno de River. Ese es el valor más grande que podemos tener. Lo sentimos, lo vivimos y sabemos que en un Mundial esa unión hace la diferencia.”

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El reconocimiento para Lionel Messi

Finalmente, el entrenador dedicó unas palabras a Lionel Messi, quien disputará una nueva final mundialista a sus 39 años.

“Haber llegado a otra final en el momento de su carrera en el que está es algo increíble. Por eso digo que tenemos que disfrutarlo mientras lo tengamos con nosotros.”

Scaloni también aprovechó para agradecer el legado que han construido Messi y toda esta generación.

“La historia y la leyenda es él, pero también este grupo de jugadores que nos ha llevado a vivir años maravillosos. Lo que han conseguido era impensado hace algunos años. El agradecimiento hacia ellos será eterno porque no era fácil mantenerse durante tanto tiempo compitiendo al máximo nivel.”

Argentina buscará defender el título conseguido en Catar 2022, mientras que España intentará levantar su segundo trofeo mundial. La final enfrentará a dos de las mejores selecciones del campeonato en un duelo que promete quedar marcado en la historia del fútbol.