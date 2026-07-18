Historia himno España: ¿Por qué no se canta? Intentos fallidos de dar letra a la ‘Marcha Granadera’. Getty Images / Hector Vivas - FIFA

Los himnos nacionales suelen ser las composiciones musicales más conocidas en cada país, estando los ciudadanos acostumbrados a cantar y memorizar sus letras desde la infancia, como parte de los actos patrios que celebra cada nación.

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Sin embargo, en el marco de la Copa del Mundo 2026, en ocasión de la presentación de los seleccionados antes de cada partido, el mundo se percató de la particularidad de España, uno de los pocos países del mundo que tiene un himno sin letra.

De acuerdo con National Geographic, se trata de una característica tan poco común que solo otros tres estados la comparten con España: Bosnia y Herzegovina, San Marino y Kosovo.

¿Cuál es el origen del himno de España?

La composición declarada himno nacional de España se conoce como ‘Marcha granadera’, data de 1761 y la autoría es de Manuel Espinosa de los Monteros, de acuerdo con Cadena Ser, como consta en el Libro de la Ordenanza de los Toques de Pífanos y Tambores que se tocan nuevamente en la Infantería.

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La obra comenzó a emplearse en los eventos en los que hiciera presencia la realeza. En 1770 Carlos III la declaró “Marcha de Honor” y durante el reinado de Isabel II su uso terminaría estableciéndose de manera oficial.

Según el medio, se le reconoce como uno de los himnos más antiguos de Europa, siendo sustituido únicamente en dos ocasiones desde su creación. Finalmente, en 1997, durante el gobierno de José María Aznar se aprobó mediante decreto la adquisición exclusiva de los derechos de la obra por el Estado español.

¿Se ha intentado poner letra al himno de España?

Han habido varios intentos a lo largo de la historia de ponerle letra a la ‘Marcha granadera’, encargados por figuras como el general Prim, el rey Alfonso XIII y el general Primo de Rivera, para lo cual han participado diversos personajes de la música y las letras en España.

Sin embargo, el resultado nunca ha sido satisfactorio y a fuerza de costumbre la marcha continuó sin letra.

De hecho, uno de los más recientes fue en 2007, a través de un concurso organizado por el Comité Olímpico Español. En esa ocasión la intención se fue al traste luego de la polémica generada cuando la obra fue filtrada al público, antes de su presentación oficial.