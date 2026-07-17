Definido desfile para el 20 de julio en Armenia, habrá manifestaciones convocadas por el Gobierno

Armenia

Este 20 de julio se conmemora el día de la independencia de Colombia y desde el gobierno del presidente Gustavo Petro se han convocado a manifestaciones en todo el territorio nacional.

Ante los preparativos de la conmemoración del día del Grito de la Independencia, la Alcaldía de Armenia invita a la ciudadanía en general a programar sus desplazamientos y atender las recomendaciones de las autoridades, con el fin de contribuir a la movilidad los días 19 y 20 de julio próximos.

En tal sentido, la Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia, Setta, implementará un plan especial de movilidad que contempla cierres viales y acompañamiento permanente de agentes de tránsito durante el ensayo general y el evento principal.

Por consiguiente, este domingo 19 de julio, las Fuerzas Militares realizarán el ensayo general del desfile, en el horario comprendido entre las 9:00 p. m. y las 12:30 a. m., por lo cual habrá restricciones a la movilidad, con el fin de recorrer el mismo trayecto diseñado para la ceremonia oficial, que partirá del parque Aborígenes, en el norte, y que se desplazará por la avenida Bolívar en sentido norte-sur, hasta la calle Novena, carrera 15, calle 21 y finalmente llegar a la plaza de Bolívar.

Sumado a ello, se informó que para el lunes 20 de julio, día de la conmemoración patria, desde las 7:00 de la mañana se iniciará la instalación de la tarima sobre la avenida Bolívar, entre las calles 22 y 24 Norte, corredor que permanecerá cerrado mientras se desarrollan las actividades logísticas del evento.

Secretario de Gobierno

El secretario de Gobierno de la capital quindiana, Carlos Arturo Ramírez manifestó que realizaron un consejo de seguridad para analizar los pormenores de las actividades programadas de ese lunes festivo.

Indicó que respecto a las manifestaciones se llevarán a cabo a partir de las 9 de la mañana por lo que se tiene todo el dispositivo de seguridad con el objetivo de brindar las garantías para el desarrollo de las mismas.

“Se van a iniciar en la ciudad Armenia desde las 9 de la mañana estas concentraciones o marchas, para lo cual ya está preparada toda la fuerza pública con sus capacidades para acompañar estas manifestaciones que son constitucionalmente legales", dijo.

Además, dijo que están evaluando la necesidad de implementar el puesto de mando unificado con el objetivo de monitorear el avance de las manifestaciones.

En cuanto al desfile, recordó que está a cargo del Ejército y que ya fue establecida la ruta que será desde la Octava Brigada del Ejército al norte de la ciudad y hasta la plaza de Bolívar a partir de las cinco de la tarde.

En cuanto a las manifestaciones dijo que no hay riesgo por situación de orden público como en otras regiones del país.