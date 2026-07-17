Solicitarán medida de aseguramiento contra concejales de Cali por caso contralor

Cali, Valle del Cauca

La presidenta del Concejo de Cali, Daniella Plaza y el primer vicepresidente de la corporación, Andrés Escobar, podrían enfrentar una medida de aseguramiento si prospera la solicitud que será presentada durante la audiencia de imputación de cargos por las presuntas irregularidades en la elección del contralor distrital.

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La petición será elevada por el abogado Eduardo Castillo González, representante legal de Diego López, uno de los ternados, quien explicó que sustentará la medida al considerar que hubo actuaciones que afectaron el trámite para escoger del jefe del organismo de control fiscal.

La audiencia, que se debía cumplir el próximo 4 de agosto, fue reprogramada para el 5, tras una solicitud presentada por uno de los abogados de la defensa.

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La controversia por la elección del contralor de Cali se remonta a mediados de 2025, cuando la Mesa Directiva del Concejo dejó sin efectos el trámite que se adelantaba para elegir al contralor y ordenó reiniciarlo tras acoger observaciones formuladas por la Procuraduría sobre posibles vicios de legalidad. Esa decisión dio origen a una serie de demandas y actuaciones judiciales, posteriormente, el Consejo de Estado ordenó al Concejo designar un contralor encargado y adelantar, sin más dilaciones, la elección del titular en propiedad.