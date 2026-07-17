Cuatro cuerpos en descomposición hallados en cañaduzales de Palmira, Valle, en menos de 15 días

Crece la preocupación en Palmira tras el hallazgo de cuatro cuerpos en avanzado estado de descomposición en menos de 15 días, todos encontrados en cañaduzales de la zona rural del municipio.

El caso más reciente se registró en el corregimiento de La Herradura y se suma a otro ocurrido menos de 24 horas antes en Aguaclara. Ambos hechos se añaden a los hallazgos realizados en la vía al Aeropuerto Palmaseca y en el sector conocido como La Vuelta al Diablo, donde también fueron encontrados los cuerpos de dos hombres que aún no han sido identificados.

El comandante encargado de la Policía Valle, coronel Pedro Pablo Astaiza, señaló que la principal hipótesis apunta a que las víctimas fueron asesinadas en otros municipios y posteriormente abandonadas en los cañaduzales de Palmira.

“Los encontramos en estado de descomposición de tres o cuatro días. La comunidad o el sobrevuelo de aves de rapiña permiten su ubicación. Ya llevamos cuatro casos de estos en la última semana y estamos investigando de qué ciudades los están llevando para dejarlos en zona rural de Palmira, especialmente en los corregimientos de Rozo y La Herradura”, explicó el oficial.

Las autoridades avanzan en las labores de identificación de las víctimas y en la recolección de pruebas para establecer el origen de estos homicidios y los responsables de abandonar los cuerpos en la zona rural de Palmira.