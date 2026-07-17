Salud de 10 mil maestros en el Tolima está en riesgo por la suspensión de servicios por EMCOSALUD

Tolima

En riesgo está la atención en salud de más de 10 mil maestros del Tolima por la falta de pago del FOMAG a través de la Fiduprevisora al gestor farmacéutico EMCOSALUD que presta los servicios médicos al magisterio de la región.

“El magisterio de Ibagué y el Tolima se vio abocado a una situación complicada que atenta contra la salud y la vida del magisterio y su familias, el gestor farmacéutico no está entregando medicamentos”, dijo Irma Constanza Prada, líder sindical del magisterio del Tolima.

La cooperativa de servicios de salud Emcosalud tiene suspendidos además los servicios de atención primaria, consulta médica especializada, entrega de medicamentos y laboratorio clínico al magisterio del Tolima por una deuda que asciende a los $81 mil millones por lo que han solicitado al FOMAG a través de la Fiduprevisora el pago por lo menos $44 mil millones que corresponde a la facturación de los año 2024 – 2025 para poder continuar con la prestación de los servicios de salud.

“Cuando se da el cambio al nuevo modelo el primero de mayo del año 2024 entra un nuevo modelo de contratación donde hay cerca de 120 IPS que nos prestan el servicio, ya no está monopolizado, pero ellos se quedaron con la entrega de medicamentos, lo básico”, dijo Irma Constanza Prada.

Caracol Radio conoció que por la intervención de la Superintendencia de Salud se hicieron dos giros de recursos, pero la cifra no cubriría la solicitud hecha por EMCOSALUD, por lo que se está a la espera que decisión toma la cooperativa sobre la continuidad de la atención al magisterio del Tolima.

“Tenemos cerca de 100 quejas por la falta de entrega de medicamentos por lo que esto afecta muy fuerte al magisterio de Ibagué y el Tolima, esperamos que con los giros hechos se pueda restablecer el servicio”, puntualizó la líder sindical.

Dato: en la actualidad la Fiduprevisora adelanta una auditoria a la EMCOSALUD para poder depurar la cartera por prestación de servicios.