¿Fallo de tutela afecta la intervención administrativa de la Supertransporte a Velotax?

Ibagué

El Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Ibagué en un fallo de tutela ordenó a la Superintendencia de Transportes suspender la sanción para ejercer actividades comerciales durante 10 años impuesta al gerente de la Cooperativa de Transporte Velotax, Diego Amaya, además ordena su reintegro. Esto en el marco de la intervención administrativa que ejerce la Supertransporte a la cooperativa que tiene más de 800 empleados en el país.

“Eso en esencia afecta al proceso que adelanta la intervención administrativa que adelanta la Supertranporte, la tutela se concede mientras se avanza con la demanda de nulidad y restablecimiento de derecho”, dijo Diego Amaya.

Según Amaya, la supertransporte le vulneró los derechos al debido proceso y al trabajo. Con esta decisión Amaya volvería a la gerente de la cooperativa de transportes.

Por otra parte, sostuvo que la sentencia de tutela abre el camino para que se interponga una demanda ante lo contencioso administrativo de nulidad y restablecimiento del derecho.

¿Qué pasó con la intervención administrativa?

Según Diego Amaya, el administrador de saneamiento Guillermo Buenaventura Cruz no volvió a la sede Velotax lo que está siendo considerado como una acción irregular porque decidió cambiar el domicilio de Velotax para una oficina desde un centro comercial.

“Tenemos conocimiento que está organizando con unas personas de dudosa procedencia una documentación para hacer un censo que sinceramente no sabemos cómo lo está elaborando y serán las autoridades las que investiguen”, dijo Diego Amaya.

Finalmente, sostuvo que el administrador de saneamiento no volvió a las mesas de concertación. Ahora encontramos que se están apartando de los estatutos y violando la ley de manera irregular para hacerse con el control de Velotax “Quieren despojar a los asociados y removiendo al representante legal del control de la cooperativa”.

Respondió el administrador de saneamiento

En un comunicado a la opinión pública Guillermo Buenaventura Cruz, administrador de saneamiento de Velotax, sostuvo que el fallo de tutela no suspende de manera alguna la gestión que viene adelantando en cumplimiento de los actos administraos en los cuales se ordenó a los administradores removidos la entrega formal, material y documentada de la administración de la Cooperativa de Transporte Velotax.