Ambalema entra en racionamiento de agua por sequía, desperdicio y conexiones fraudulentas

Tolima

En diálogo con Caracol Radio, el alcalde de Ambalema, Marco Tulio Velásquez, indicó que el municipio tuvo que implementar un plan especial para el racionamiento del agua potable debido a las intensas sequías, la disminución de los caudales, el derroche de los usuarios, entre otras problemáticas.

Así, Ambalema se convierte en uno de los primeros municipios del Tolima en padecer los embates del inminente fenómeno de El Niño, que, según el Ideam, para el segundo semestre tiene un 86 % de probabilidad de presentarse.

“Se está malgastando el agua, además, y eso se ha incrementado con los calores y este fenómeno, lo que ha hecho que nos quedemos cortos para poder llevar a todos los sectores el líquido vital. Muchas personas están haciendo mal uso del agua y vemos también que hay conexiones fraudulentas en las redes del acueducto”, manifestó el alcalde.

La Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios (ESPD) de Ambalema expidió la Circular 020 de 2026, en la cual indicó que, tras varias mesas de trabajo y análisis operativos, se definieron nuevos horarios de suspensión del servicio de acueducto, los cuales regirán de la siguiente manera:

Barrio El Alto, Santa Lucía y Villa Teresa, etapas 1 y 2: de lunes a domingo, suspensión de 1:00 p. m. a 3:00 p. m. y de 10:00 p. m. a 5:00 a. m.

de lunes a domingo, suspensión de 1:00 p. m. a 3:00 p. m. y de 10:00 p. m. a 5:00 a. m. Barrio El Centro: de lunes a domingo, suspensión de 1:00 p. m. a 6:00 p. m. y de 9:00 p. m. a 5:00 a. m.

de lunes a domingo, suspensión de 1:00 p. m. a 6:00 p. m. y de 9:00 p. m. a 5:00 a. m. Barrio Campoalegre: de lunes a domingo, suspensión de 1:00 p. m. a 6:00 p. m.

de lunes a domingo, suspensión de 1:00 p. m. a 6:00 p. m. Barrio Villa Eduardo: de lunes a domingo, suspensión de 1:00 p. m. a 6:00 p. m.

de lunes a domingo, suspensión de 1:00 p. m. a 6:00 p. m. Barrio Juanamoya: de lunes a domingo, suspensión de 1:00 p. m. a 6:00 p. m.

“Tenemos también un acueducto bastante antiguo, de 1970, y en ese tiempo no proyectaron los barrios nuevos que hoy están sufriendo por la falta de agua. Además, de esa tubería están sacando agua de manera fraudulenta, por lo que estamos tratando de estabilizar el servicio y apoyarlo con carrotanques”, manifestó el mandatario.

El alcalde confía en poder recuperar la normalidad en el servicio de agua potable en Ambalema durante el transcurso de la próxima semana.