Gobierno desmiente existencia de documento que deslegitimaría su versión sobre fraude electoral

Mesas de votación con riesgo de fraude tendrían máquinas biométricas: Petro / Camila Díaz ( Colprensa )

La versión de un supuesto fraude electoral sigue siendo fundamento de las intervenciones del presidente Gustavo Petro, quien se encuentra a tan solo unos días de dejar el poder.

En su más reciente consejo de ministros, volvió a asegurar que tiene las pruebas que certificarían las supuestas irregularidades que ha denunciado sobre los resultados que dejaron como ganador de la Presidencia de Colombia, a Abelardo de la Espriella.

No obstante, en los últimos días se habló de la existencia de un supuesto documento oficial, que habría llegado al despacho presidencial y que deslegitimaría la versión de un fraude electoral.

Se trataría de un informe técnico de inteligencia, que desvirtuaría las denuncias formuladas por un supuesto hacker, a quien el propio presidente había citado como fuente de sus señalamientos.

El informe habría sido elaborado por un técnico en informática adscrito a una entidad de inteligencia, quien habría identificado falta de pruebas para señalar irregularidades en los resultados de los escrutinios.

Andrés Hernández niega la existencia del documento

A través de su cuenta de X, el jefe de comunicaciones de la Casa de Nariño, aseguró que oficialmente puede señalar que es falso que en el despacho presidencial se encuentre dicho documento.

Además, puntualizó en que hasta la fecha, al presidente Petro no se le ha comunicado sobre informe alguno por parte inteligencia.