Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

17 jul 2026 Actualizado 16:48

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Santa Marta

Productores bananeros de la región Caribe fortalecen su compromiso con la economía sostenible

Una de estas acciones consiste en reincorporar al suelo los residuos orgánicos generados en las fincas, para fortalecer los procesos naturales de nutrición de los cultivos y favorecer la conservación de los ecosistemas.

Productores bananeros de la región Caribe fortalecen su compromiso con la economía sostenible/ ASBAMA

Productores bananeros de la región Caribe fortalecen su compromiso con la economía sostenible/ ASBAMA

Productores bananeros de la región Caribe fortalecen su compromiso con la economía sostenible/ ASBAMA
Santa Marta
Añadir Caracol Radio en Google

Magdalena

Las empresas productoras de banano de la región Caribe continúan consolidando un modelo de producción mediante la implementación de iniciativas de economía circular que permiten transformar residuos agroindustriales en beneficios ambientales y sociales.

Una de estas acciones consiste en reincorporar al suelo los residuos orgánicos generados en las fincas, para fortalecer los procesos naturales de nutrición de los cultivos y favorecer la conservación de los ecosistemas.

De igual forma, los plásticos agrícolas utilizados para proteger el banano durante su crecimiento son recuperados y sometidos a procesos de reciclaje y transformación que les permiten tener una nueva vida útil, disminuyendo el impacto ambiental y promoviendo una cultura de aprovechamiento responsable.

Le puede interesar:

Centro de rescate de fauna marina atiende varamiento de delfín calderón en Taganga

Por otro lado, equipos electrónicos en desuso, como computadores y televisores, son recuperados, reacondicionados y entregados a instituciones educativas, juntas de acción comunal, centros de salud, acueductos comunitarios y otras organizaciones sociales, fortaleciendo sus capacidades y ampliando el acceso a herramientas tecnológicas.

Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir