Productores bananeros de la región Caribe fortalecen su compromiso con la economía sostenible/ ASBAMA

Magdalena

Las empresas productoras de banano de la región Caribe continúan consolidando un modelo de producción mediante la implementación de iniciativas de economía circular que permiten transformar residuos agroindustriales en beneficios ambientales y sociales.

Una de estas acciones consiste en reincorporar al suelo los residuos orgánicos generados en las fincas, para fortalecer los procesos naturales de nutrición de los cultivos y favorecer la conservación de los ecosistemas.

De igual forma, los plásticos agrícolas utilizados para proteger el banano durante su crecimiento son recuperados y sometidos a procesos de reciclaje y transformación que les permiten tener una nueva vida útil, disminuyendo el impacto ambiental y promoviendo una cultura de aprovechamiento responsable.

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Por otro lado, equipos electrónicos en desuso, como computadores y televisores, son recuperados, reacondicionados y entregados a instituciones educativas, juntas de acción comunal, centros de salud, acueductos comunitarios y otras organizaciones sociales, fortaleciendo sus capacidades y ampliando el acceso a herramientas tecnológicas.