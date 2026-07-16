Así quedó el camino a ganar el Balón de Oro previo a final del Mundial 2026: Luis Díaz, en el top 10

No hay ninguna duda que el ganador del Balón de Oro lo define lo hecho en el Mundial 2026. La carrera por este prestigioso galardón llegó a la Copa del Mundo con claros favoritos, como Michael Olise, Harry Kane o Lamine Yamal; sin embargo Lionel Messi, y su gran actuación en el campeonato, se postuló como firme contendor a pesar de lo hecho en Inter Miami.

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El medio británico GOAL suele elaborar escalafones mensuales sobre potenciales posiciones finales en la ceremonia del Balón de Oro, que tendrá lugar el lunes 26 de octubre en Londres. Previo a la final del Mundial 2026 hicieron otro listado que causó sorpresa.

Así va la lucha por el Balón de Oro 2025-2026

Vale la pena mencionar que France Football, revista que entrega el premio desde 1956, tiene un periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2025 al 31 de julio de 2026. Asimismo, entre los principales aspectos a tener en cuenta para las votaciones son el rendimiento individual y caracter decisivo, los logros colectivos y el juego limpio.

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Para el medio GOAL, los principales aspirantes a quedarse con el galardón son:

Harry Kane

“Quedarse a las puertas del título en Norteamérica podría beneficiar a otros candidatos al Balón de Oro, pero Kane presenta un palmarés difícil de ignorar”, destaca el medio sobre el delantero inglés, quien marcó 73 goles y dio 8 asistencias en ese periodo, siendo el máximo anotador del mundo. Además, ganó la Liga de Alemania, la Copa de Alemania y la Superliga de Alemania. Goal lo pone todavía en el primer puesto al título del Balón de Oro.

Lionel Messi

“Si Messi guía a la Albiceleste hasta el título, quizá no haya mejor candidato al Balón de Oro en 2026″, destacan sobre el astro argentino. El ‘10′ ha sido clave guiando a su país a otra final, marcando 8 goles y dando 4 asistencias en 7 juegos del Mundial, acumulando un total de 44 goles y 30 asistencias en la temporada, en la que además obtuvo la Liga MLS con Inter Miami. Goal lo pone en el segundo lugar de los aspirantes.

Lamine Yamal

“No sorprendería que Yamal se creciera con la Roja en la final del domingo; si lo hace y España gana, tendrá muchas opciones de acabar en lo más alto cuando se cuenten los votos del Balón de Oro en octubre”, describe el medio británico. El joven de 17 años cuenta con 26 goles y 21 asistencias en la temporada, en la que además logró el título de la Liga de España y la Supercopa de España. Goal lo pone en el tercer lugar de los aspirantes.