Inpec, Policía y Fiscalía refuerzan seguridad ante denuncia de fuga masiva en cárcel de Itagüí

Medellín, Antioquia

La Procuraduría General de la Nación lideró una reunión extraordinaria de seguridad en la que el Inpec, la Policía Nacional y la Fiscalía General asumieron compromisos concretos para reforzar la vigilancia y custodia en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario La Paz de Itagüí, ante las alertas sobre un presunto plan de fuga masiva.

Durante la jornada, las autoridades se comprometieron a fortalecer las medidas de protección, aumentar los controles internos y externos, y verificar de inmediato cualquier información relacionada con posibles escapes. El objetivo principal es evitar que líderes de la criminalidad organizada del Valle de Aburrá logren fugarse antes de la posesión presidencial del próximo 7 de agosto.

La reunión fue convocada por la Procuraduría tras la denuncia formal presentada ante la Fiscalía por el presidente del Concejo de Medellín, Alejandro De Bedout. En su denuncia, De Bedout alertó sobre un supuesto plan de fuga que involucraría a los principales cabecillas recluidos en La Paz, con apoyo logístico externo que incluiría vehículos y personal ajeno al penal.

“Una fuente me acaba de alertar que, desde algunas comunas de Medellín, puntualmente desde la Comuna 3 de Manrique, se está preparando una fuga masiva en la cárcel de Itagüí. Ya tienen los hombres, tienen la plata para poder coordinar las motos de alto cilindraje, conductores y parrilleros armados para sacar a todos estos bandidos de allá”, dijo el concejal en su denuncia.

Es de anotar que entre los reclusos de mayor perfil señalados en la denuncia se encuentran alias ‘Douglas’, ‘Lindolfo’, ‘Tom’, ‘Carlos Pesebre’, ‘Albert’ y ‘Naranjo’, considerados los máximos líderes de las estructuras criminales del Valle de Aburrá.

De Bedout exigió a las autoridades “verificación inmediata y medidas urgentes” para impedir que los cabecillas escapen. Las entidades de seguridad respondieron con la activación de esta mesa extraordinaria y los compromisos adquiridos para garantizar la contención de cualquier intento de fuga.