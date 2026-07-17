Nuevas becas para la población afro buscan frenar las barreras raciales económicas en Colombia

Medellín

En Colombia, las empresas lideradas por afrodescendientes tienen hasta un 18 % menos de probabilidades de obtener créditos bancarios, según el BID. Para mitigar esta brecha, la Fundación Empresas Conscientes (Funemco) —un movimiento que impulsa el desarrollo empresarial de esta comunidad— otorgó las Becas Futuro 2026 a 77 negocios étnicos, apostándole a la inclusión financiera en zonas vulnerables.

El proceso de formación que recibieron los beneficiarios incluyó módulos técnicos en finanzas aplicadas, estrategia de aceleración y habilidades para la toma de decisiones. Durante el acompañamiento, los empresarios diseñaron planes estructurados de levantamiento de capital bajo la tutoría de docentes internacionales con nivel de doctorado, con el fin de corregir fallas operativas y estructurar proyectos viables.

“La idea es que los empresarios dejen de ver sus negocios como emprendimientos. Reciben clases con maestros de varios lugares del mundo; los becados elaboran proyectos de levantamiento de capital y los conectaremos con la banca e inversionistas para lograr su consolidación”, afirmó Natalia Garrido, directora ejecutiva de la fundación organizadora.

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Como resultado de este proceso de profesionalización, la fundación anunció la creación de BCK Center, una plataforma digital que funcionará como el primer centro comercial virtual especializado en economía negra. Este canal digital busca expandir el mercado de las empresas beneficiarias y consolidar su sostenibilidad financiera a largo plazo.

La fundación señaló que la profesionalización de estos negocios es indispensable para consolidar el desarrollo económico de la población afrodescendiente en el país. De acuerdo con la organización, el fortalecimiento técnico de las empresas actuales permitirá viabilizar el proyecto y ampliar el acceso a estos beneficios para futuros emprendedores de la comunidad.