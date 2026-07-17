Sin estufa, sin computadores y sin mercado: tercer robo en escuela rural de Bello

Bello, Antioquia

Por tercera vez en tres años, desconocidos irrumpieron en la escuela rural de La Meneses, en la vereda del mismo nombre, en jurisdicción del municipio de Bello, y se llevaron prácticamente todos los elementos esenciales para el funcionamiento del plantel y la atención de los estudiantes.

Según se pudo establecer, el hecho ocurrió durante la noche y solo fue descubierto en la mañana de este viernes, cuando la manipuladora de alimentos del Programa de Alimentación Escolar (PAE) notó los elementos faltantes y las cerraduras forzadas.

Los ladrones se llevaron la estufa, los trastes de cocina, la licuadora, el mercado destinado al PAE, implementos escolares, los pocos accesorios de la biblioteca y dos computadores que utilizaban las docentes para las clases. El plantel quedó completamente vacío.

“Cada año ocurre lo mismo y seguimos sin una escuela digna ni segura”, denunciaron los habitantes de la vereda, una comunidad campesina dedicada principalmente a la producción de leche.

Los habitantes insisten en que la inseguridad y el abandono estatal han convertido el plantel en un blanco fácil para los delincuentes, quienes “aprovechan el abandono para hacer sus fechorías”. Tras cada robo, la comunidad debe volver a gestionar donaciones y reponer lo básico para el regreso a clases.

La infraestructura actual consiste en un galpón improvisado con material de PVC y tablas. Estas condiciones afectan directamente el proceso educativo: en épocas de calor los niños soportan un fuerte bochorno, mientras que en el frío las aulas se convierten en espacios inadecuados.

Ante el nuevo robo, los campesinos de La Meneses hicieron un llamado directo a la alcaldesa de Bello, Lorena González, para que cumpla las promesas de construir una escuela adecuada y segura.

“Le pedimos urgentemente que nos haga la escuelita, que nos la encierren, para poder ponerle cámaras y protegerla. Los niños son los que llevan el peso de esta situación: se quedan sin comida y sin materiales para estudiar”, manifestó Norela Quintero, presidenta de la Junta de Acción Comunal de Meneses.

La comunidad de La Meneses espera una respuesta pronta que garantice la protección de la educación de sus niños.