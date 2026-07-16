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16 jul 2026 Actualizado 16:21

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Piscicultores del Huila en alerta por posible impacto del fenómeno de El Niño y la caída del dólar

Cambo climático, precio del dólar y baja en exportaciones, grandes problemas para el gremio piscícola del Huila.

Los riesgos que representa el fenómeno de El Niño para la producción de tilapia. Foto Redes Sociales..

Los riesgos que representa el fenómeno de El Niño para la producción de tilapia. Foto Redes Sociales.. / Jpiks1

Los riesgos que representa el fenómeno de El Niño para la producción de tilapia. Foto Redes Sociales..
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La piscicultura continúa consolidándose como uno de los sectores estratégicos de la economía colombiana gracias a su aporte a la seguridad alimentaria, la generación de empleo y el desarrollo sostenible. En este panorama, el Huila mantiene su liderazgo nacional en la producción de tilapia, convirtiéndose en el principal referente del país.

El gremio piscícola del Huila advirtió sobre los riesgos que representa el fenómeno de El Niño para la producción de tilapia en los embalses de Betania y El Quimbo. A esta preocupación se suma la disminución de la tasa de cambio, que afecta la rentabilidad de las exportaciones hacia Estados Unidos.

Según Carlos Robles de Fedeacua, comentó que “sin embargo, los productores expresaron su preocupación por la llegada del fenómeno de El Niño, ya que una disminución en las lluvias podría reducir los niveles de agua en los embalses de Betania y El Quimbo. Esta situación afectaría la calidad del agua y los niveles de oxígeno”.

Frente a este panorama, el gremio trabaja de manera articulada con la Gobernación del Huila, la CAM, la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP), el Ministerio de Agricultura y otras entidades, mediante una mesa interinstitucional de seguimiento. Además, los productores implementan medidas preventivas como la reducción de las densidades de siembra.

José Lisardo Moreno Ramírez

José Lisardo Moreno Ramírez

Periodista de la ciudad de Neiva, ganador del premio de periodismo Reynaldo Matiz en dos ocasiones ...

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