Hospital de Cúcuta advierte que solo tiene recursos para operar dos meses más

Cúcuta.

El Hospital Universitario Erasmo Meoz advirtió que solo cuenta con recursos para garantizar su funcionamiento durante los próximos dos meses, debido a la cartera que mantienen Nueva EPS y Coosalud, situación que pone en riesgo la prestación de los servicios de salud en el principal centro asistencial de Norte de Santander.

El gerente del hospital, Hernando Mora, explicó que la institución logró ponerse al día con las obligaciones correspondientes a vigencias anteriores gracias al apoyo de la Gobernación de Norte de Santander, la Asamblea Departamental y la junta directiva.

Sin embargo, aseguró que el panorama financiero para el segundo semestre del año depende de que las EPS giren los recursos adeudados.

“Si bien es cierto que, gracias al gobernador, a la Asamblea y a la junta directiva pagamos las deudas anteriores, hoy tenemos riesgo para este año. Hacemos un llamado a Nueva EPS y a Coosalud para que nos paguen de inmediato, porque si las EPS no pagan inmediatamente los recursos, no solamente a nosotros sino a la red privada, tendremos en riesgo hasta cierre de servicios”, afirmó.

El directivo señaló que la crisis económica ya está teniendo efecto sobre la capacidad de atención del hospital.

Indicó que cerca del 50% de los pacientes hospitalizados permanecen ocupando camas mientras esperan autorizaciones para ser trasladadas a otras clínicas o acceder a procedimientos como tomografías y resonancias.

“Hoy tenemos el 50% del hospital con pacientes esperando referencias a otra clínica o tomografías o resonancias, pero como las EPS no tienen la red, son pacientes que están acá parqueados en el hospital”.

Según Mora, esta situación ha incrementado la ocupación del servicio de urgencias y limita la disponibilidad de camas para nuevos pacientes, además de generar mayores costos por el consumo de insumos y el personal requerido para atenderlos.

“Hay un aumento de insumos y de recurso humano y no tenemos la capacidad. Si esto no mejora, tendremos pacientes en el piso”.

Frente a la situación financiera, el gerente reveló que Nueva EPS adeuda cerca de 117.000 millones de pesos al Hospital Universitario Erasmo Meoz, recursos que, aseguró, son fundamentales para garantizar la contratación y operación de los servicios durante el resto del año.

“Nosotros ya pagamos el pasado, pero ahora requerimos presupuesto para el semestre que viene. Si no pagan las EPS, no tendremos presupuesto para poder contratar".

El gerente también hizo un llamado al Gobierno Nacional para que intervenga de manera urgente, teniendo en cuenta que ambas EPS se encuentran bajo medida de intervención de la Superintendencia Nacional de Salud.

“Hoy la solución la tiene el Gobierno Nacional, porque es el que tiene intervenidas las EPS. Es el Gobierno el que debe apersonarse del tema y dar una solución, porque los pacientes en Norte de Santander están en riesgo de complicaciones y de muertes".