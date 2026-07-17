Capturan a presunto miembro del ELN en Norte de Santander con material explosivo. / Foto: Referencia.

Norte de Santander.

Un operativo conjunto de la Sijín de la Policía de Norte de Santander, con apoyo del Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación, permitió la captura de un presunto integrante del ELN durante un allanamiento realizado en las últimas horas en una vivienda del Anillo Vial Occidental de Cúcuta.

Durante la diligencia judicial, las autoridades incautaron barras de explosivo Indugel, estopines y cordón detonante, elementos considerados de alto poder destructivo y cuyo uso es restringido.

Según labores de inteligencia, el material explosivo estaría destinado para perpetrar un atentado en Cúcuta y otro en el municipio de Tibú, aunque esta hipótesis hace parte de la investigación que adelantan las autoridades.

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras avanzan las audiencias de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento.

Fuentes oficiales señalaron que el procedimiento hace parte de las operaciones ofensivas que se vienen desarrollando contra las estructuras del Ejército de Liberación Nacional (ELN) con presencia en Norte de Santander y busca neutralizar posibles acciones que pusieran en riesgo a la población civil y a la Fuerza Pública.