🔴 Tour de Francia EN VIVO | Siga la etapa 14 con Egan Bernal, Sergio Higuita y Einer Rubio

MULHOUSE, FRANCE - JULY 18: (L-R) Joris Delbove of France and Team TotalEnergies, Clement Russo of France and Team Groupama - FDJ United and Valentin Paret-Peintre of France and Team Soudal Quick-Step prior to the 113th Tour de France 2026 - Stage 14 a 155.3km a 155.3km stage from Mulhouse to Le Markstein 1189m / #UCIWT / on July 18, 2026 in Mulhouse, France. (Photo by Dario Belingheri/Getty Images) / Dario Belingheri

El recorrido comenzará con un tramo relativamente tranquilo hasta el sprint intermedio, ubicado en los primeros kilómetros.

El Tour de Francia 2026 entra en una fase decisiva con el regreso de la alta montaña en una jornada que promete comenzar a definir la clasificación general. La etapa 18, con un recorrido de 155,3 kilómetros entre Mulhouse y Le Markstein Fellering, presenta un exigente perfil montañoso con 3.900 metros de desnivel acumulado y cuatro puertos categorizados, escenario ideal para que los favoritos vuelvan a medir fuerzas.

Aunque el dominio del UAE Team Emirates ha marcado gran parte de la carrera, la estrategia del equipo de Tadej Pogacar será determinante. Si bien la escuadra emiratí tiene la capacidad de controlar el pelotón y disputar una nueva victoria de etapa, también existe la posibilidad de que permita el éxito de una fuga para reservar energías de cara a las jornadas más decisivas del fin de semana.

La batalla por el podio también comienza a tomar protagonismo. Tras las sensaciones que dejó Jonas Vingegaard en la jornada anterior, donde dio muestras de perder algo de fortaleza frente a sus principales rivales, equipos como Trek-Segafredo, Red Bull-BORA-hansgrohe y el bloque de Seixas podrían intentar endurecer la carrera buscando diferencias importantes en la montaña.

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Así será el recorrido

El recorrido comenzará con un tramo relativamente tranquilo hasta el sprint intermedio, ubicado en los primeros kilómetros, antes de dar paso a la sucesión de ascensos que seleccionará al grupo de favoritos.

La primera gran dificultad será el Grand Ballon, puerto de primera categoría con más de 21 kilómetros de ascenso y una pendiente media del 5 %, aunque con sectores mucho más exigentes. Su inicio incluye ocho kilómetros al 7 %, posteriormente un tramo de falso llano y un cierre de 6,5 kilómetros cercanos al 8 %, condiciones ideales para que se conforme la escapada del día.

Después de un largo descenso de 24 kilómetros aparecerá el Col du Page, puerto de segunda categoría, con cerca de diez kilómetros de ascenso y un tramo final cercano al 9 %. Aunque no se espera que allí se produzcan ataques decisivos entre los favoritos, será un punto importante para comenzar a seleccionar el grupo principal antes del desenlace de la etapa.

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