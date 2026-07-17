🔴EN VIVO Etapa 13 del Tour de Francia 2026: recorrido de la jornada más larga entre Dole y Belfort

CHALON-SUR-SAONE, FRANCE - JULY 16: (L-R) Kevin Vauquelin of France, Egan Bernal of Colombia and Netcompany INEOS Cycling Team, Jonas Abrahamsen of Norway and Team Uno-X Mobility compete during the 113th Tour de France 2026, Stage 12 a 179.1km stage from Circuit Nevers Magny-Cours to Chalon-sur-Saone / #UCIWT / on July 16, 2026 in Chalon-sur-Saone, France. (Photo by Dario Belingheri/Getty Images) / Dario Belingheri

La etapa 13 del Tour de Francia 2026 se disputa este viernes 17 de julio con un recorrido de 205,8 kilómetros entre Dole y Belfort, convirtiéndose en la jornada más larga de la presente edición. Aunque el perfil es de media montaña, el desgaste acumulado y los cerca de 2.400 metros de desnivel positivo prometen una jornada exigente antes del decisivo fin de semana en los Alpes. La salida está prevista para las 13:20 (hora local).

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Durante la primera parte del recorrido se espera una carrera rápida, ideal para que se forme una escapada de corredores fuertes. Sin embargo, el panorama cambiará en el tramo final con el sprint intermedio en Mélisey, seguido por el ascenso al Col des Croix (3.ª categoría) y, posteriormente, al histórico Ballon d’Alsace (1.ª categoría), una subida de 9,9 kilómetros al 6,5 % de pendiente media que podría marcar diferencias antes del descenso hacia Belfort.

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La expectativa es que la victoria del día se defina entre los integrantes de una fuga bien consolidada, mientras los favoritos de la clasificación general administrarán esfuerzos pensando en las etapas de alta montaña. Tadej Pogačar, líder de la carrera con el maillot amarillo, buscará mantener el control junto a su equipo para llegar con ventaja al exigente fin de semana que puede resultar decisivo en la lucha por el título.

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