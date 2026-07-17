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17 jul 2026 Actualizado 12:15

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Tour de Francia

🔴EN VIVO Etapa 13 del Tour de Francia 2026: recorrido de la jornada más larga entre Dole y Belfort

El pelotón afronta un exigente recorrido de 205,8 kilómetros entre Dole y Belfort, con el histórico Ballon d’Alsace como gran desafío del día.

CHALON-SUR-SAONE, FRANCE - JULY 16: (L-R) Kevin Vauquelin of France, Egan Bernal of Colombia and Netcompany INEOS Cycling Team, Jonas Abrahamsen of Norway and Team Uno-X Mobility compete during the 113th Tour de France 2026, Stage 12 a 179.1km stage from Circuit Nevers Magny-Cours to Chalon-sur-Saone / #UCIWT / on July 16, 2026 in Chalon-sur-Saone, France. (Photo by Dario Belingheri/Getty Images)

CHALON-SUR-SAONE, FRANCE - JULY 16: (L-R) Kevin Vauquelin of France, Egan Bernal of Colombia and Netcompany INEOS Cycling Team, Jonas Abrahamsen of Norway and Team Uno-X Mobility compete during the 113th Tour de France 2026, Stage 12 a 179.1km stage from Circuit Nevers Magny-Cours to Chalon-sur-Saone / #UCIWT / on July 16, 2026 in Chalon-sur-Saone, France. (Photo by Dario Belingheri/Getty Images) / Dario Belingheri

CHALON-SUR-SAONE, FRANCE - JULY 16: (L-R) Kevin Vauquelin of France, Egan Bernal of Colombia and Netcompany INEOS Cycling Team, Jonas Abrahamsen of Norway and Team Uno-X Mobility compete during the 113th Tour de France 2026, Stage 12 a 179.1km stage from Circuit Nevers Magny-Cours to Chalon-sur-Saone / #UCIWT / on July 16, 2026 in Chalon-sur-Saone, France. (Photo by Dario Belingheri/Getty Images)

Jose Luis Rodriguez Pardo

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La etapa 13 del Tour de Francia 2026 se disputa este viernes 17 de julio con un recorrido de 205,8 kilómetros entre Dole y Belfort, convirtiéndose en la jornada más larga de la presente edición. Aunque el perfil es de media montaña, el desgaste acumulado y los cerca de 2.400 metros de desnivel positivo prometen una jornada exigente antes del decisivo fin de semana en los Alpes. La salida está prevista para las 13:20 (hora local).

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Durante la primera parte del recorrido se espera una carrera rápida, ideal para que se forme una escapada de corredores fuertes. Sin embargo, el panorama cambiará en el tramo final con el sprint intermedio en Mélisey, seguido por el ascenso al Col des Croix (3.ª categoría) y, posteriormente, al histórico Ballon d’Alsace (1.ª categoría), una subida de 9,9 kilómetros al 6,5 % de pendiente media que podría marcar diferencias antes del descenso hacia Belfort.

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La expectativa es que la victoria del día se defina entre los integrantes de una fuga bien consolidada, mientras los favoritos de la clasificación general administrarán esfuerzos pensando en las etapas de alta montaña. Tadej Pogačar, líder de la carrera con el maillot amarillo, buscará mantener el control junto a su equipo para llegar con ventaja al exigente fin de semana que puede resultar decisivo en la lucha por el título.

Siga acá EN VIVO el minuto a minuto de la etapa 13:

Hay nuevos mensajes
-169 Km

Equipos que no están en la escapada.

1    Lidl - Trek    AYUSO Juan   4

2   CMA CGM Decathlon  SEIXAS Paul   5

3   Paso rápido Soudal  VAN WILDER Ilan  12

4   Movilidad Uno-X  JOHANNESSEN Tobias 14

5   Lotería Intermarché  VAN EETVELT Lennert  25

6   Caja Rural - Seguros RGAPARRA José Félix  41

-174 Km

Ataques en el pelotón

Ataque del jinete de Equipo ciclista NSN en el pelotón .

Ataque por Wright Fred (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) en el pelotón .

-176 Km

Los atacantes han sido capturados.

La velocidad actual del pelotón es de 65 km/h.

-178 Km

Ataque por Kanter Max (XDS Astana Team) en el pelotón .

 

Puntos PCS de carrera para ciclistas en el grupo 1
   
1     KWIATKOWSKI Michał    11603
2     ASGREEN Kasper    4157
3     ZIMMERMANN Georg    2285
4     KIRSCH Alex    1448
5     Vervaeke Luis    1199

-180 Km

Situación

1) 42  ASGREEN Kasper   +2:04:12
2) 86  KWIATKOWSKI Michał   +2:28:45
3) 98  Vervaeke Luis   +1:55:43
4) 158  ZIMMERMANN Georg   +1:58:29
5) 166  KIRSCH Alex   +2:19:02

Hace 2500 días que Higuita Sergio (XDS Astana Team) logró su primera victoria profesional enLa Vuelta ciclista a España | Etapa 18 a los 22 años y 42 días.

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