🔴EN VIVO Etapa 13 del Tour de Francia 2026: recorrido de la jornada más larga entre Dole y Belfort
El pelotón afronta un exigente recorrido de 205,8 kilómetros entre Dole y Belfort, con el histórico Ballon d’Alsace como gran desafío del día.
La etapa 13 del Tour de Francia 2026 se disputa este viernes 17 de julio con un recorrido de 205,8 kilómetros entre Dole y Belfort, convirtiéndose en la jornada más larga de la presente edición. Aunque el perfil es de media montaña, el desgaste acumulado y los cerca de 2.400 metros de desnivel positivo prometen una jornada exigente antes del decisivo fin de semana en los Alpes. La salida está prevista para las 13:20 (hora local).
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Durante la primera parte del recorrido se espera una carrera rápida, ideal para que se forme una escapada de corredores fuertes. Sin embargo, el panorama cambiará en el tramo final con el sprint intermedio en Mélisey, seguido por el ascenso al Col des Croix (3.ª categoría) y, posteriormente, al histórico Ballon d’Alsace (1.ª categoría), una subida de 9,9 kilómetros al 6,5 % de pendiente media que podría marcar diferencias antes del descenso hacia Belfort.
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La expectativa es que la victoria del día se defina entre los integrantes de una fuga bien consolidada, mientras los favoritos de la clasificación general administrarán esfuerzos pensando en las etapas de alta montaña. Tadej Pogačar, líder de la carrera con el maillot amarillo, buscará mantener el control junto a su equipo para llegar con ventaja al exigente fin de semana que puede resultar decisivo en la lucha por el título.
Siga acá EN VIVO el minuto a minuto de la etapa 13:
Equipos que no están en la escapada.
1 Lidl - Trek AYUSO Juan 4
2 CMA CGM Decathlon SEIXAS Paul 5
3 Paso rápido Soudal VAN WILDER Ilan 12
4 Movilidad Uno-X JOHANNESSEN Tobias 14
5 Lotería Intermarché VAN EETVELT Lennert 25
6 Caja Rural - Seguros RGAPARRA José Félix 41
Ataques en el pelotón
Ataque del jinete de Equipo ciclista NSN en el pelotón .
Ataque por Wright Fred (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) en el pelotón .
Los atacantes han sido capturados.
La velocidad actual del pelotón es de 65 km/h.
Ataque por Kanter Max (XDS Astana Team) en el pelotón .
Puntos PCS de carrera para ciclistas en el grupo 1
1 KWIATKOWSKI Michał 11603
2 ASGREEN Kasper 4157
3 ZIMMERMANN Georg 2285
4 KIRSCH Alex 1448
5 Vervaeke Luis 1199
Situación
1) 42 ASGREEN Kasper +2:04:12
2) 86 KWIATKOWSKI Michał +2:28:45
3) 98 Vervaeke Luis +1:55:43
4) 158 ZIMMERMANN Georg +1:58:29
5) 166 KIRSCH Alex +2:19:02
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