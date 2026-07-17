Confirman presencia del Clan del Golfo en el Tolima tras la captura de dos integrantes

Tolima

Las versiones sobre la presencia del Clan del Golfo o Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) en el Tolima se confirmaron tras un reciente operativo desarrollado por el Gaula de la Policía Nacional en la vereda La Esmeralda, en el municipio de Anzoátegui, donde fueron capturados dos de sus integrantes.

Se trata de alias “Niche” y alias “Dumbo”, quienes habrían sido designados por alias “Don H”, también conocido como “Hugo Vinagre”, cabecilla del Bloque Oliverio Isaza Gómez, para integrar el Bloque Tolima, con presencia entre la zona rural de Ibagué y Anzoátegui.

De acuerdo con la investigación revelada por la Policía, los capturados serían los presuntos responsables de coordinar acciones para el hurto de hidrocarburos, homicidios selectivos y extorsiones dirigidas a sectores productivos del centro y norte del Tolima.

“Las investigaciones indican que alias “Niche” y alias “Dumbo” tendrían una trayectoria criminal superior a un año al servicio del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC). Asimismo, serían los encargados de recaudar dinero producto de extorsiones a caficultores, ganaderos y comerciantes, generando una renta criminal estimada en cerca de 100 millones de pesos mensuales”, indicó el coronel John Vargas, comandante de la Policía del Tolima.

Durante el operativo fueron incautados tres fusiles calibre 5.56 mm, un revólver calibre 38, cuatro proveedores para fusil y seis cartuchos calibre 38 para revólver.

Los capturados, junto con el material incautado, quedaron a disposición de la Fiscalía 44 Seccional DECOC de Bogotá por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, al igual que por tráfico y porte de armas de uso restringido o privativo de las Fuerzas Armadas.

Por ahora, avanza la audiencia virtual para definir si un juez de control de garantías les impone medida de aseguramiento en centro penitenciario.

En su momento, el secretario de Seguridad y Orden Público del Tolima, Alfredo Bocanegra, le informó a Caracol Radio que la estructura armada del Clan del Golfo estaría conformada por entre 10 y 15 hombres, que se movilizan fuertemente armados en la zona mencionada.