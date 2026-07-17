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17 jul 2026 Actualizado 01:11

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Justicia

Corrupción UNGRD: Corte negó autorización a Karen Manrique para asistir a su posesión en el Congreso

La representante a la Cámara que está siendo procesada por su presunta participación en el saqueo de la UNGRD, fue reelegida para el periodo 2026 - 2030.

Karen Manrique. Foto:

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Justicia

La Corte Suprema de Justicia le negó la autorización a la representante a la Cámara Karen Manrique, procesada por su presunta participación en el desfalco de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), para asistir a la posesión de su nuevo período como congresista, prevista para el próximo 20 de julio en el Congreso de la República.

En ese sentido, la Sala Especial de Primera Instancia rechazó la solicitud radicada el pasado 2 de julio, mediante la cual la congresista pretendía que se autorizara su traslado, bajo custodia del Inpec, hasta el Capitolio Nacional para participar en la ceremonia de posesión.

Lea además: Corte niega casa por cárcel a Karen Manrique y avanza juicio por caso UNGRD a 6 congresistas

Los magistrados recordaron que la legislación penitenciaria establece de manera taxativa las circunstancias en las que pueden autorizarse traslados o permisos excepcionales para personas privadas de la libertad, ya sea en calidad de sindicadas o condenadas.

“Encuentra la Sala mayoritaria que no se corresponden con alguna de las hipótesis fijadas por el legislador, que habilitan el traslado del interno o la concesión de un permiso excepcional de salida de su sitio de reclusión”, señaló la Corte.

¿Por qué investigan a Karen Marinque?

Según la investigación, los hechos se remontan al segundo semestre de 2023, cuando los legisladores habrían aceptado ofrecimientos de funcionarios del Ministerio de Hacienda a cambio de emitir conceptos favorables sobre operaciones de crédito que interesaban a esa cartera.

Lea más: ¿Quiénes son los congresistas involucrados en el escándalo de la UNGRD? Dos fueron reelegidos

De acuerdo con el material probatorio recopilado por la Corte, en reuniones documentadas se habrían definido beneficios para los congresistas mediante el impulso de contratación y obras de interventoría de tres proyectos de la UNGRD en Córdoba, Arauca y Bolívar.

Jenny Rocio Angarita

Jenny Rocio Angarita

Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...

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