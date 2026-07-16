Corte protege el mural ‘Las cuchas tienen razón’ y ordena a concejal de Medellín ofrecer disculpas

, el alto tribunal dispuso que el concejal Andrés Felipe Rodríguez publique una disculpa pública en sus redes sociales, en la que reconozca la legitimidad de la frase "Las cuchas tienen razón" y del mural como una manifestación protegida por la libertad de expresión y la memoria de las víctimas. Foto: Corte Constitucional.

Justicia

La Corte Constitucional protegió el mural “Las cuchas tienen razón” al concluir que constituye una manifestación artística vinculada con la memoria histórica de las víctimas del conflicto armado y que, por tanto, goza de protección constitucional.

La decisión fue adoptada por la Sala Tercera de Revisión, que estudió dos acciones de tutela relacionadas con esta obra, una de ellas presentada por un ciudadano que cuestionó su permanencia en el espacio público y otra promovida por organizaciones de víctimas que denunciaron actuaciones del concejal de Medellín Andrés Felipe Rodríguez contra el mural.

En la sentencia, el alto tribunal negó las pretensiones del ciudadano César García, quien sostenía que la frase promovía la polarización y la desinformación, y, por el contrario, amparó los derechos de representantes del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), la Corporación Reiniciar y el colectivo Nuevas Generaciones por la Paz (Nugepaz).

Al fundamentar su decisión, la Corte recordó que la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad impulsó distintas expresiones artísticas y culturales para preservar la memoria del conflicto y fortalecer la reconstrucción del tejido social.

En ese contexto, explicó que manifestaciones como el teatro, la música, la literatura y el muralismo permiten que las víctimas “narren sus experiencias, resignifiquen el dolor y participen en procesos de reconstrucción simbólica orientados a la no repetición”.

Asimismo, señaló que este tipo de expresiones trascienden el ámbito artístico, pues cumplen un papel fundamental en los procesos de justicia transicional, al contribuir a la construcción de verdad, memoria y reconciliación.

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Frente al caso concreto, la Corte concluyó que el mural “Las cuchas tienen razón” reconoce la labor de las madres buscadoras de personas desaparecidas y recordó que la Ley 2364 de 2024 les otorgó una protección reforzada por su aporte a la preservación de la memoria y la garantía del derecho a la verdad.

Por ello, advirtió que “cualquier actuación que trivialice, desconozca o estigmatice esa labor debe examinarse bajo criterios especialmente estrictos de dignidad, no revictimización y acción sin daño”.

Como parte de las órdenes impartidas, el alto tribunal dispuso que el concejal Andrés Felipe Rodríguez publique una disculpa pública en sus redes sociales, en la que reconozca la legitimidad de la frase “Las cuchas tienen razón” y del mural como una manifestación protegida por la libertad de expresión y la memoria de las víctimas.

Además, le prohibió promover o participar en acciones encaminadas a borrar, cubrir o sabotear expresiones artísticas relacionadas con las víctimas del conflicto armado y las madres buscadoras, así como difundir mensajes que puedan estigmatizarlas o revictimizarlas.

La sentencia también ordenó a la Alcaldía de Manizales y a la Policía Metropolitana implementar, durante los próximos seis meses, un protocolo de reacción inmediata para prevenir nuevos actos de vandalismo contra el mural.

Finalmente, la Corte exhortó a los servidores públicos, especialmente a quienes ocupan cargos de elección popular, a proteger las expresiones artísticas relacionadas con la memoria histórica, la reparación simbólica y los derechos de las víctimas del conflicto armado.