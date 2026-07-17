Contraloría de Ibagué recuperó $4.183 millones en auditoría a la Alcaldía

Ibagué

Caracol Radio conoció el informe de la Contraloría de Ibagué en la que se revelan los resultados de las auditorias financieras, de gestión y de resultados a la Alcaldía de Ibagué, Infibagué, el Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué (IMDRI), la Unidad de Salud de Ibagué E.S.E. y la Gestora Urbana, en los que se identificaron 146 hallazgos administrativos, de los cuales 15 presentan presunta incidencia fiscal por $4.977 millones.

De los hallazgos un total de 42 podrían tener una incidencia disciplinaria conforme a los procedimientos establecidos por la ley, “Estos resultados serán remitidos a las autoridades competentes para que adelanten las actuaciones correspondientes dentro del ámbito de sus competencias”, dijo Francy Johanna Ardila Salazar, contralora Municipal de Ibagué.

Además, aseguró que “Como resultado de la labor de vigilancia y control fiscal, la Contraloría Municipal de Ibagué también reportó beneficios cuantitativos por $4.183millones, recursos que fueron protegidos, recuperados o reorientados oportunamente, permitiendo su destinación a obras, programas y servicios que impactan de manera positiva a la ciudadanía”.

Finalmente, la contralora Municipal de Ibagué, Francy Johanna Ardila Salazar, aseguró que los resultados demuestran que el control fiscal va más allá de identificar hallazgos, “Nuestro propósito es prevenir, corregir y proteger los recursos públicos para que se traduzcan en obras, programas y servicios que beneficien a los ciudadanos”