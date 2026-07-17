Capturan en Ibagué a 12 integrantes de banda que robaba motos en apenas 10 segundos

Ibagué

Apenas 10 segundos tardaban los integrantes de una banda delincuencial en Ibagué para robar una motocicleta. Así lo evidencian las grabaciones de las cámaras de vigilancia a las que tuvo acceso la Policía Nacional, que ahora sirven como abundante material probatorio dentro del proceso judicial.

Se trata de “Los Nórdicos”, una organización que se dedicaba al robo de motocicletas, especialmente bajo la modalidad de halado o por factor oportunidad y, en algunas ocasiones, con intimidación mediante arma de fuego. 12 de sus integrantes fueron capturados en diligencias de allanamiento desplegadas en las comunas Uno y Ocho de Ibagué.

El Juzgado Quinto Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Ibagué requería a los nueve hombres y tres mujeres por los delitos de concierto para delinquir, extorsión y hurto calificado y agravado.

“Parte de los automotores hurtados eran desarmados para comercializar sus autopartes en el mercado ilegal, mientras que otros eran utilizados para exigir dinero a sus propietarios mediante llamadas extorsivas, solicitando sumas que oscilaban entre 5 y 6 millones de pesos a cambio de devolver las motocicletas”, contó el coronel Yeison López, comandante encargado de la Policía Metropolitana.

La Policía y la Fiscalía consiguieron identificar al menos 12 hurtos cometidos entre los años 2025 y 2026. El valor comercial de las motocicletas hurtadas supera los 460 millones de pesos.

Un amplio prontuario criminal

El presunto líder de esta estructura delincuencial fue identificado como Juan Olaya, conocido con el alias de “Pelos”, quien registra tres anotaciones judiciales por los delitos de receptación, lesiones culposas y hurto calificado de automotores.

Junto a él fueron capturados:

Johan Sánchez, alias “Visajes”, con cinco anotaciones por receptación y lesiones personales.

Kevin Linares, alias “Calvin”.

Sneider Díaz, alias “El Gordo”, con una anotación por lesiones culposas.

Brahian Céspedes, alias “Brahian”, con dos anotaciones por hurto calificado y lesiones culposas.

Lucero Sierra, alias “La Tía”, con dos anotaciones por lesiones personales.

Lizeth Mahecha, alias “Lizeth”, con cinco anotaciones por violencia intrafamiliar y hurto de menor cuantía.

Felipe Monroy, alias “Stuard”, con 11 anotaciones por cohecho propio, hurto calificado, porte ilegal de armas de fuego, hurto calificado de automotores, entre otros delitos.

Yeime Montes, alias “Lorena”.

Duban Moreno, alias “Junior”, con una anotación por receptación de automotores.

Álvaro Ruiz, alias “Grinch”, con cuatro anotaciones por porte ilegal de armas de fuego, hurto agravado y violencia intrafamiliar.

Jurany Gil, alias “La Gorda”, con seis anotaciones por hurto agravado, lesiones culposas e inasistencia alimentaria.

Durante el desarrollo de los procedimientos judiciales también fue capturado en flagrancia un hombre, conocido con el alias de “Salas”, por el presunto delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

“Como resultado de las diligencias de allanamiento, las autoridades incautaron una escopeta, nueve equipos móviles y lograron la recuperación de una motocicleta marca NKD que figuraba como hurtada”, señaló el coronel López.

Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación. A ocho les fue impuesta medida de aseguramiento en centro carcelario, a cuatro detención domiciliaria y el capturado en flagrancia quedó a disposición de la autoridad competente para la definición de su situación judicial.