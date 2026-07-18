Motociclista murió tras atropellar a un peatón en la avenida Mirolindo de Ibagué

Ibagué

Un grave accidente de tránsito se presentó la noche del viernes 17 de julio en la carrera 48 Sur con calle 110, sector La Carolina, sobre la avenida Mirolindo de Ibagué, donde una persona perdió la vida y dos más resultaron lesionadas.

De acuerdo con la información preliminar, en el hecho se vieron involucrados una motocicleta de placa PTW34H y una camioneta de placa KZQ061, la cual se encontraba estacionada a un costado de la vía.

Las primeras hipótesis indican que el conductor de la motocicleta atropelló a un peatón mientras descendía por la avenida. Como consecuencia del siniestro, el motociclista impactó posteriormente contra la camioneta estacionada y terminó colisionando contra una señal de tránsito.

“Desde la Secretaría de Movilidad expresamos nuestras más sinceras condolencias a los familiares y seres queridos de la víctima. Al tiempo, reiteramos el llamado a todos los actores viales a extremar las medidas de precaución, especialmente durante las horas de mayor movilidad y en condiciones de poca visibilidad. Cada decisión que se toma en la vía puede salvar una vida”, indicó Camilo Martínez, secretario de Movilidad de Ibagué.

Como resultado de este hecho, el conductor de la motocicleta falleció en el lugar. Entre tanto, el peatón y el acompañante de la motocicleta fueron trasladados a un centro asistencial para recibir atención médica.

De manera extraoficial, la víctima mortal del siniestro fue identificada como Camilo Andrés Cruz, vigilante de profesión, quien también se desempeñaba como DJ.