Cancelaron las fiestas patronales en El Carmen, por escalada violenta de grupos armados

Norte de Santander

Después de la escalada violenta registrada la madrugada de este viernes 17 de julio en el casco urbano de El Carmen, Norte de Santander, donde un patrullero de la Policía fue asesinado y un civil resultó herido, la alcaldía tomó la decisión de suspender la programación cultural agendada en el marco de sus fiestas patronales y en conmemoración a los 340 años de fundación de este municipio, ubicado al norte del departamento.

“En consideración a lo sucedido, y luego del Consejo Extraordinario de Seguridad realizado y como muestra de respeto hacia las victimas y sus familias, la Administración Municipal ha decidido suspender las actividades en el marco de las ferias y fiestas en honor a la Virgen del Carmen”, se puede leer en el comunicado a la opinión pública.

En este mismo escrito envían un mensaje a la población civil, para que estén en calma y tranquilidad.

“Invitamos a la comunidad a mantener la calma, actuar con prudencia y unirse en un mensaje de solidaridad con las familias afectadas, confiando en que las autoridades adelanten las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido”.

El hombre que resultó herido en esta acción armada contra la fuerza pública, se encuentra recibiendo atención médica en un centro hospitalario en el municipio de Ocaña.

Es de resaltar que mientras ocurría esta acción violenta en el casco urbano de El Carmen, la estación de policía en Guamalito, corregimiento de este mismo municipio, también fue hostigado por parte de hombres armados. En este hecho solo se presentaron daños materiales.