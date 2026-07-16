Un habitante de calle fue asesinado en Ibagué

Ibagué

La Policía Metropolitana de Ibagué confirmó que se registró un nuevo caso de homicidio en la ciudad esta vez en el sector de calle 20 con carrera Cuarta en donde un hecho de intolerancia acabaron con la vida de un ciudadano.

“Siendo aproximadamente las 3:40 de la tarde se registró un hecho de afectación a una vida en vía pública de la calle 20 con carrera Cuarta donde un hombre identificado como Ilmer Vanegas ciudadano en condición de calle conocido con el alias de ´Mechas´ resultó lesionado con arma cortopunzante”, dijo el coronel, Jeyson Haird López Puerto, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Ibagué.

El oficial reveló que el caso de homicidio se habría presentado en medio de una riña que fue desatada por un caso de intolerancia entre dos ciudadanos habitantes en condición de calle.

“Sufrió una herida con arma cortopunzante siendo trasladado a un centro asistencial donde posteriormente falleció, se adelantan las labores correspondientes para identificar el responsable del hecho”, dijo el coronel comandante encargado de la Policía Metropolitana de Ibagué.

En la zona donde se registró este homicidio, es un sector de Ibagué en el que se ha presentado un incremento de los habitantes de calle, situación que ha impulsado el microtráfico y los hurtos a la ciudadanía.

Precisamente esta semana Albeiro Mora, líder de los comerciantes de la Plaza de la 21, advirtió que en el sector entre las calles 19 y 20 con Cuarta los habitantes de calle se tomaron las ruinas que dejó un incendio estructural volviendo el sitio en un peligro para la comunidad.

Dato: en el 2026 se han registrado 43 casos de homicidio en la capital del Tolima.