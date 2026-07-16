Sicario asesinó a una mujer y dejó gravemente herido a su esposo en Rovira, Tolima

Tolima

La tarde del miércoles 15 de julio se registró un violento ataque sicarial en la vereda Puente Tuamo, zona rural de Rovira, donde una mujer y un hombre fueron atacados con arma de fuego. Como consecuencia del atentado, la mujer murió en el lugar de los hechos.

De acuerdo con el mayor Fabián Daza, comandante del Distrito de Policía Rovira, el hombre, de 39 años, alcanzó a ser trasladado al hospital local del municipio y posteriormente remitido a un centro asistencial de Ibagué, donde permanece con pronóstico reservado.

“Se presenta un lamentable hecho de violencia en el que fueron atacadas con arma de fuego dos personas. Como consecuencia del hecho, una mujer perdió la vida”, señaló el oficial.

De manera extraoficial, la víctima mortal fue identificada como Yuli Viviana Ruiz Díaz, quien recibió varios impactos de bala. Su esposo, Wilfer Salazar, resultó herido tras recibir tres disparos.

Según la información preliminar, ambos fueron sorprendidos por un hombre armado cuando se encontraban en un espacio público. Tras cometer el ataque, el agresor huyó del lugar. Las autoridades avanzan en la investigación y en la búsqueda del responsable para establecer los móviles del crimen.

En la noche del mismo miércoles también fue asesinado un hombre en el barrio Villa Catalina de El Espinal. La víctima, identificada como Andrés Guzmán, murió en medio de una riña en la que fue atacado con arma cortopunzante.

Dato: En lo corrido del año han sido asesinadas, por lo menos, 168 personas en el Tolima.