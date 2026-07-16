Líderes comunitarios en Bucaramanga también piden suspender concertación sobre Santurbán. ¿Por qué?

Líderes ambientales, ediles y representantes de juntas de acción comunal de Bucaramanga solicitaron al Ministerio de Ambiente, al Tribunal Administrativo de Santander y a varios organismos de control suspender y reprogramar la jornada de concertación sobre la delimitación del complejo de páramos Jurisdicciones-Santurbán-Berlín, prevista para el próximo 18 de julio.

El documento fue presentado mediante un derecho de petición y solicitud dentro del proceso de verificación del cumplimiento de la Sentencia T-361 de 2017. Los firmantes aseguran que respaldan la delimitación del páramo, pero consideran que el proceso debe realizarse con todas las garantías de participación establecidas por la Corte Constitucional.

En la solicitud recuerdan que la jornada del pasado 4 de julio terminó sin acuerdos, en medio de enfrentamientos entre asistentes, agresiones y suspensiones, por lo que consideran necesario fortalecer las garantías para un nuevo encuentro.

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También advierten que la convocatoria oficial para el 18 de julio y el cronograma actualizado del proceso no habían sido publicados en los canales oficiales al momento de radicar la solicitud.

Además, cuestionan reuniones sostenidas entre el Ministerio de Ambiente y algunos sectores del proceso, al considerar que deben existir las mismas condiciones de participación para todos los actores.

Entre las peticiones, solicitan aplazar la jornada hasta que se publique la convocatoria oficial, el cronograma ordenado por el Tribunal Administrativo de Santander y un protocolo de garantías y seguridad para los participantes. Igualmente, piden que se informe sobre las reuniones adelantadas por el Ministerio durante este proceso y se garantice la neutralidad en la concertación.