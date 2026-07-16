Los desfiles militares en el Tolima se cumplirán en Ibagué y Chaparral

Tolima

En conmemoración de los 216 años del Grito de Independencia, se llevarán a cabo dos desfiles principales en el Tolima: en el municipio de Chaparral y en la capital, Ibagué, con la participación de autoridades civiles, eclesiásticas y miembros destacados de la comunidad.

El desfile iniciará a las 8:30 a. m. en Chaparral, desde el parque de los Presidentes, y terminará en el colegio Murillo Toro. Los hombres y mujeres de la Sexta Brigada del Ejército Nacional, junto con integrantes de la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional, exhibirán parte de sus capacidades operativas ante los habitantes de esta histórica localidad del sur del Tolima.

En la capital tolimense, el desfile se realizará a las 8:00 a. m., iniciando en la calle 42, a la altura del Sena. El recorrido se extenderá por toda la carrera Quinta y finalizará en la calle 80. Se invita a los ibaguereños a sacar su camiseta y su bandera de Colombia para disfrutar con orgullo de este gran evento nacional.

A la par, en otros municipios del departamento se realizarán paradas militares y se izará el pabellón nacional en los parques principales, rindiendo homenaje a los uniformados que han forjado la historia del país.

“Este Desfile Militar y Policial conmemora 216 años de lucha por la libertad y defensa del pueblo colombiano, gracias al trabajo incansable de los soldados del Ejército Nacional, quienes desde aquella gesta independentista han protegido con honor la soberanía de toda una nación”, manifestó el coronel Arnold Pérez, comandante de la Sexta Brigada.