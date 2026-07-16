Sector empresarial de Boyacá propone ruta para impulsar el desarrollo regional en el nuevo Gobierno

Los representantes de las cámaras de comercio de Boyacá aprovecharon el Congreso Nacional de Iniciativas Clúster, realizado en Duitama, para exponer las expectativas del sector productivo frente al proceso de empalme territorial con el Gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella.

El presidente de la Cámara de Comercio de Duitama, Carlos Javier Molano, afirmó que el empresariado está dispuesto a trabajar de manera articulada con la nueva administración y aseguró que «...el sector productivo, empresarial, micro, mediano, pequeño y grande está en disposición de trabajar concomunadamente por un país, Colombia, que queremos y adoramos...». Agregó que el propósito común es impulsar el crecimiento económico y fortalecer el aparato productivo.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Tunja, Sergio Armando Tolosa, manifestó que las cámaras esperan consolidarse como aliadas estratégicas del nuevo Gobierno para representar al sector productivo. Señaló que «...lo que queremos en este momento es podernos sentar, poder tener una conversación directa con el Gobierno Nacional y que podamos trabajar como red de Cámaras de Comercio de la mano con los empresarios...», con el fin de fortalecer las empresas, los emprendedores y la economía regional.

Durante la entrevista, Sergio Armando Tolosa explicó que uno de los principales objetivos será promover proyectos construidos entre el sector público, el privado y la academia. En ese sentido afirmó que «...junto a ello se generan muchos proyectos, proyectos de clúster, iniciativas público-privadas, proyectos con la academia...», al considerar que esta articulación permitirá avanzar en el desarrollo económico de Boyacá y del país.

Entretanto, el presidente de la Cámara de Comercio de Sogamoso, Henry Alberto Valcarcel, indicó que durante el empalme territorial propondrán fortalecer programas nacionales dirigidos al aparato productivo. El dirigente señaló que «...hay que seguir trabajando y articular junto al Gobierno Nacional ese apoyo a través de Impulsa Colombia, de Colombia Productiva... para que sigan potencializando el sector productivo, las empresas y los comerciantes...». Añadió que estos programas permiten llevar recursos y asistencia técnica a las regiones.

Finalmente, los dirigentes coincidieron en que el fortalecimiento de la infraestructura, la competitividad y el emprendimiento deberá hacer parte de la agenda conjunta entre el Gobierno Nacional y las regiones. Henry Alberto Valcarcel concluyó que «...hay que invertir en ellos, invertir también en infraestructura... pero sobre todo en potencializar las empresas, los comercios, aquellos que generan economía...», resaltando el papel de las cámaras de comercio como ejecutoras de programas de desarrollo regional.