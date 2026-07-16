Cámaras de Comercio de Boyacá esperan diálogo con el nuevo Gobierno para fortalecer empresas

Sergio Armando Tolosa, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Tunja y Henry Alberto Varcárcel, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Sogamoso / Foto: Caracol Radio.

Duitama

En el marco del XXIII Congreso Nacional de Iniciativas Clúster, realizado en Duitama, los presidentes ejecutivos de las cámaras de Comercio de Tunja y Sogamoso expresaron su expectativa frente al inicio del Gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella y reiteraron su disposición para trabajar de manera articulada en el fortalecimiento de la economía regional.

El presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Tunja, Sergio Armando Tolosa, afirmó que, aunque aún no se han realizado reuniones con el equipo del nuevo Gobierno, existe optimismo frente a la posibilidad de construir una agenda conjunta.

“Lo que necesitamos es ser los representantes del sector productivo y fortalecer la red cameral. Queremos sentarnos con el Gobierno Nacional y trabajar de la mano con los empresarios para fortalecer el sector productivo, porque son las empresas las que generan empleo, desarrollo y dinamizan la economía del país", señaló.

Tolosa destacó que las cámaras de comercio han sido actores fundamentales en el crecimiento empresarial y aseguró que esperan que el nuevo Gobierno fortalezca ese papel mediante una mayor articulación entre el sector público, el privado y la academia.

Además, manifestó confianza en los anuncios del presidente electo sobre el respaldo a la iniciativa privada.

"Nos da tranquilidad que haya personas con experiencia en el sector comercio y en las regiones, porque conocen el funcionamiento de la economía y entienden el papel que cumplen las cámaras de comercio para sacar adelante al país", afirmó.

Por su parte, el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Sogamoso, Henry Varcárcel, indicó que, de concretarse un empalme territorial en Boyacá, las cámaras presentarían una propuesta enfocada en fortalecer los programas nacionales de apoyo empresarial.

Según explicó, la prioridad es consolidar iniciativas lideradas por entidades como Impulsa Colombia y Colombia Productiva, así como impulsar mayores inversiones en infraestructura y en programas que fortalezcan a las empresas y comerciantes de las regiones.

"Las cámaras de comercio somos los brazos del Gobierno Nacional para ejecutar esos programas y hacer que los recursos lleguen de manera efectiva a las empresas y comerciantes que generan valor en los territorios", sostuvo.

Los dirigentes coincidieron en que una mayor articulación entre el Gobierno Nacional, las cámaras de comercio, el sector privado y la academia será determinante para consolidar proyectos de desarrollo económico, fortalecer las iniciativas clúster y mejorar la competitividad de las regiones.