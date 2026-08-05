Sindicato de Termopaipa cuestiona al Gobierno por mantener la administración en Gensa

El Sindicato de Trabajadores de la Energía de Colombia, Sintraelecol Paipa, se reunió en varias oportunidades con los ministerios de Hacienda y Minas y Energía / Foto: Suministrada.

Paipa

El Sindicato de Trabajadores de la Electricidad de Colombia (Sintraelecol), seccional Paipa, expresó su inconformidad con la decisión del Gobierno Nacional de mantener la administración de la Termoeléctrica de Paipa bajo la dirección de Gensa y no acoger la propuesta de que la operación vuelva a estar en manos de los boyacenses.

El presidente de la organización sindical, Pedro Antonio Rojas, aseguró que las movilizaciones realizadas por los trabajadores buscaban llamar la atención sobre lo que consideran un deterioro en la gestión de la planta, debido a la falta de inversión, mantenimiento y reposición de equipos.

“Nuestra intención desde un comienzo fue que Termopaipa volviera a ser administrada directamente por los boyacenses. Consideramos que estas plantas, construidas hace 60 años por boyacenses, deben ser administradas por gente de esta región”, afirmó.

Rojas señaló que el sindicato también elevó denuncias ante la Contraloría General de la República para que investigara presuntas irregularidades en la administración y en algunos procesos contractuales de la central termoeléctrica. Sin embargo, aseguró que los resultados no fueron los esperados.

“Nos quedamos con un sinsabor porque la investigación de la Contraloría fue muy superficial. Los contratos que solicitamos revisar no fueron investigados de fondo”, sostuvo.

El dirigente sindical explicó que durante los últimos meses sostuvieron reuniones con representantes de los ministerios de Hacienda y de Minas y Energía, así como con directivos de Gensa, para exponer sus preocupaciones sobre el futuro de la planta.

No obstante, afirmó que los encuentros no se tradujeron en decisiones concretas.

“Finalmente no vimos ningún efecto, más allá de promesas que no se cumplieron por parte de ambos ministerios”, manifestó.

Frente al cambio de Gobierno Nacional, Rojas indicó que el sindicato continuará insistiendo en que la administración de Termopaipa sea asumida por profesionales boyacenses y lamentó que, a su juicio, no existiera una articulación suficiente entre los dirigentes políticos del departamento para respaldar esa iniciativa.

“Los boyacenses tenemos la capacidad técnica y administrativa para manejar estas plantas. Debo reconocer que la dirigencia política caldense nos ganó en esta discusión y que en Boyacá no logramos la unidad necesaria para defender este propósito”, afirmó.

El presidente de Sintraelecol aclaró que la posición del sindicato no está dirigida contra las personas que actualmente administran la empresa, sino que responde a la convicción de que los recursos generados por la producción de energía en Termopaipa deben traducirse en mayores beneficios para Boyacá.

Mientras tanto, la organización anunció que mantendrá su gestión ante el nuevo Gobierno Nacional con el propósito de reabrir el debate sobre el futuro administrativo de una de las principales generadoras de energía del centro del país.