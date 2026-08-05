Cae banda que robaba viviendas en Boyacá con llaves y controles maestros

Los delincuentes utilizaban controles y llaves maestras para acceder a las viviendas / Foto: Policía Metropolitana de Tunja.

Tunja

Tras seis meses de investigación, la Policía Metropolitana de Tunja desarticuló una presunta banda dedicada al hurto de viviendas en Boyacá y otras regiones del país. Tres personas fueron capturadas y puestas a disposición de las autoridades judiciales.

El comandante de la Policía Metropolitana de Tunja, coronel Javier Gustavo Lemus, explicó que la investigación se inició gracias a las denuncias presentadas por la comunidad, las cuales permitieron identificar el modo de operar de la organización.

“Después de la denuncia llevamos seis meses realizando una investigación en donde se capturaron a tres personas que afectaban a varios municipios del departamento de Boyacá como Tunja, Duitama, Sogamoso, Paipa, Samacá y Cómbita, además de algunos sectores de Bogotá y Cundinamarca”, indicó Lemus Pinto.

Según las autoridades, los capturados utilizaban controles maestros para abrir puertas de garajes y llaves maestras para ingresar a viviendas, fincas y apartamentos, sin necesidad de forzar las cerraduras.

“Utilizaban controles maestros para abrir las puertas de los garajes y llaves maestras para abrir las puertas de las casas, las fincas y algunos apartamentos”, explicó el coronel Lemus.

La Policía reveló que los tres detenidos registraban un amplio historial judicial con anotaciones por delitos como homicidio, concierto para delinquir, hurto calificado y agravado, hurto por medios informáticos, amenazas, lesiones personales, fuga de presos, violación de habitación ajena, daño en bien ajeno y fraude a resolución judicial.

“Este prontuario genera que estemos frente a una organización estructurada y con bastante experiencia, un grupo delincuencial que sacamos de circulación”, afirmó el comandante.

Las autoridades consideran que la captura de estas personas representa un importante golpe contra el hurto de residencias en Boyacá, al neutralizar una estructura que operaba en varios municipios del departamento y también en Bogotá y Cundinamarca.

Finalmente, la Policía hizo un llamado a la ciudadanía para reforzar las medidas de seguridad en sus viviendas, instalar sistemas de videovigilancia, utilizar cerraduras de mayor seguridad y evitar dejar señales de que los inmuebles permanecen solos durante varios días. Asimismo, reiteró la importancia de denunciar oportunamente cualquier actividad sospechosa para prevenir nuevos hechos delictivos.