Clúster del Café proyecta a Boyacá como referente empresarial nacional de cafés especiales

El Clúster del Café de Boyacá fue uno de los temas centrales del Congreso Nacional de Iniciativas Clúster desarrollado en Duitama. Elianet Gómez, del programa Boyacá Territorio de Sabores de la Secretaría de Desarrollo Económico, explicó que esta estrategia busca fortalecer la articulación entre los productores del departamento y aumentar su competitividad. «...Es el momento de que ellos como conjunto se puedan enfrentar a retos de negocios más grandes y elevar el nivel de competitividad de este subsector en el departamento...», afirmó la funcionaria.

Durante su intervención, Gómez destacó que el clúster reúne productores de las principales provincias cafeteras de Boyacá y que la fortaleza del departamento está en la calidad del grano. Según explicó, «...la producción de café del departamento de Boyacá son unos cafés especiales y de muy alta calidad...», lo que ha permitido competir en mercados especializados pese a no tener los volúmenes de producción de otras regiones cafeteras del país.

El empresario cafetero Ricardo Oicata, productor de Miraflores, aseguró que los caficultores han consolidado una red empresarial para formalizar el Clúster del Café dentro de la Red Nacional de Clústeres. «...Ya tenemos la iniciativa Clúster del Café de Boyacá en los últimos procesos de formalización y con el objetivo de ser más competitivos...», indicó. Además, señaló que el departamento cuenta con «...40 mil hectáreas para el cultivo del café...», lo que representa un importante potencial de crecimiento para el sector.

Por su parte, el barista Félix Dubán Moreno explicó que la diversidad geográfica del departamento permite obtener perfiles sensoriales diferenciados en los cafés de especialidad. Destacó que «...Boyacá tiene mucho potencial... toda esa diversidad geográfica hace que nuestros cafés tengan notas muy exclusivas y sean muy apetecidos por los consumidores de cafés de especialidad...», resaltando el valor agregado del producto regional.

Finalmente, Félix Dubán Moreno invitó a fortalecer el consumo del café boyacense y explicó que el papel de los baristas es resaltar el trabajo de los caficultores. «...Estamos nosotros los baristas para poderles preparar a ustedes los consumidores una muy buena taza... apoyando a todos los caficultores del departamento y consumiendo productos locales...», concluyó durante la entrevista realizada en el marco del evento empresarial.