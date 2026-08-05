Boyacá celebra premio nacional de escritura con historia de paz

Una estudiante de Boyacá hace parte de los 40 ganadores del Concurso Nacional de Escritura 2026: Historias de Paz, cuyos relatos serán publicados en el libro digital Historias de paz 2026. El certamen, organizado por el Ministerio de Educación Nacional, reunió 6.533 participantes de los 32 departamentos y Bogotá, quienes presentaron cuentos y ensayos enfocados en la construcción de paz, la memoria, la convivencia y la esperanza.

La representante del departamento es Jimena Valentina Tibaná Carrillo, estudiante de la Institución Educativa Las Mercedes, del municipio de Chiscas. Su obra La paz de la Luna fue reconocida en la categoría de Cuento Infantil por destacar el diálogo, la empatía y la reconciliación como herramientas para fortalecer una convivencia pacífica.

En esta edición del concurso se recibieron 5.962 cuentos y 571 ensayos. De acuerdo con el Ministerio de Educación, más del 85 % de las obras fueron escritas por niñas, niños y jóvenes, lo que evidenció el interés de las nuevas generaciones por narrar historias relacionadas con la solidaridad, la resolución de conflictos, el cuidado del medio ambiente y la construcción de memoria desde las comunidades.

La premiación se realizó en la Biblioteca Pública Virgilio Barco, en Bogotá, con la participación de la viceministra (e) de Educación Preescolar, Básica y Media, Maritza Molina, quien afirmó que la paz también se construye desde las aulas, los hogares y los territorios. Durante la jornada se presentó oficialmente el libro digital Historias de paz 2026, que reúne los textos ganadores y busca promover la lectura, la escritura y la oralidad como herramientas para fortalecer la convivencia y preservar la memoria.