Policía Metropolitana de Tunja incauta casi una tonelada de marihuana en la capital boyacense

La Policía Metropolitana de Tunja incautó el estupefaciente en un parqueadero de la capital boyacense / Foto: Policía Metropolitana de Tunja.

Tunja

Un contundente golpe al narcotráfico propinó la Policía Metropolitana de Tunja con la incautación de cerca de una tonelada de marihuana que, al parecer, tenía como destino diferentes municipios de Boyacá, donde sería distribuida durante la temporada de festividades.

El comandante de la Policía Metropolitana de Tunja, coronel Javier Gustavo Lemus, destacó que el resultado fue posible gracias a la información suministrada por la comunidad, que alertó sobre un vehículo sospechoso estacionado en un parqueadero de la ciudad.

“Gracias a la información y al apoyo de la comunidad generamos un importante resultado. Esa información oportuna fue clave para sacar de las calles casi una tonelada de marihuana”, afirmó el oficial.

Tras recibir el reporte, uniformados llegaron al lugar acompañados de un binomio canino. La canina Mat detectó un fuerte olor característico de sustancias estupefacientes, lo que permitió ubicar el cargamento oculto en el vehículo.

“La ciudadanía informó sobre un vehículo sospechoso con un olor característico. Nuestros policías llegaron con el binomio canino y la canina Mat, que ha generado muy buenos resultados en la ciudad de Tunja”, explicó el coronel Lemus.

Las investigaciones preliminares establecieron que el automotor había llegado desde el departamento del Valle del Cauca durante la madrugada y permanecía en un parqueadero mientras era sometido a una reparación mecánica.

“El vehículo venía del departamento del Valle del Cauca y estaba siendo reparado en un parqueadero de la ciudad. Este resultado es gracias a la confianza que la comunidad tiene en la Policía Nacional”, agregó.

Según las autoridades, la droga no tenía como destino únicamente la capital boyacense. La principal hipótesis es que sería distribuida en diferentes municipios del departamento, aprovechando la realización de ferias, fiestas y otros eventos masivos.

“Lo que tenemos de acuerdo con la investigación es que venía para el departamento de Boyacá. Esa cantidad podría ser distribuida en varios municipios, especialmente ahora que se realizan eventos masivos y festividades”, señaló el comandante de la Policía Metropolitana.

La institución resaltó que este operativo representa uno de los mayores golpes al tráfico de estupefacientes en la región durante el último año y reiteró el llamado a la ciudadanía para continuar denunciando cualquier hecho sospechoso, resaltando que la información oportuna fue determinante para evitar que este cargamento llegara a las calles de Boyacá.