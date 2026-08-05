Estos son los proyectos que el cuestionado Fondo Mixto Sierra Nevada realizó en Boyacá

Tras el escándalo de presunta corrupción, salen a la luz contratos ejecutados por el Fondo Mixto Sierra Nevada en varios municipios de Boyacá.

Boyacá

La Fiscalía General de la Nación puso al descubierto un presunto esquema de corrupción que habría utilizado el Fondo Mixto para la Promoción de la Infraestructura, el Desarrollo Integral y la Gestión Social “Sierra Nevada” para direccionar contratos financiados con recursos del Sistema General de Regalías por más de 3 billones de pesos.

En diligencias realizadas por el CTI de la fiscalía en Bogotá, Villavicencio, Cartagena, Valledupar, Pereira, La Paz, María La Baja y Sogamoso, fueron capturadas 13 personas, entre ellas un contratista, exrepresentante legal, exdirectores administrativos, financiero y ejecutivo, el revisor fiscal, el director técnico y supervisores del Fondo Mixto “Sierra Nevada”.

A propósito de este escándalo, Caracol Radio revisó la página web del Fondo Mixto y encontró una serie de contratos ejecutados con recursos de regalía en Tunja, Cómbita, Socotá, Nobsa, Pesca y Paipa.

La Villa Olímpica de Tunja

La capital de Boyacá cuenta ya con un escenario recreo deportivo renovado, funcional y pensado para el disfrute de toda la comunidad. El mejoramiento del escenario de actividades lúdicas y espacio público de la Villa Olímpica, financiado con regalías de la Gobernación de Boyacá y ejecutado con el respaldo del Fondo Mixto para la Promoción de la Infraestructura, el Desarrollo Integral y la Gestión Social «Sierra Nevada», es una obra que ya está en uso y que transforma la manera en que los ciudadanos viven, practican deporte y se encuentran como comunidad.

El proyecto consistió en una intervención completa sobre la cancha anexa al coliseo municipal de la Villa Olímpica de Tunja. Las obras ejecutadas incluyeron la cubierta con estructura metálica prefabricada, las graderías con barandas de seguridad, iluminación LED certificada cumpliendo con las certificaciones RETIE y RETILAB, adecuación del espacio público y obras de urbanismo.

El proyecto de acuerdo con la información que aparece en la página web fue posible gracias a los recursos de regalías de la Gobernación de Boyacá.

Mejoramiento del Parque Principal de Cómbita

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El Fondo Mixto Sierra Nevada ejecutó y entregó el proyecto de mejoramiento integral del Parque Principal de Cómbita, una intervención que abarcó 5.727 m², reconstruyendo áreas duras, zonas verdes y elementos estructurales que requerían renovación.

Antes de la intervención, el parque presentaba pisos deteriorados, bordillos afectados por raíces, materas en mal estado y vegetación desorganizada. Con base en este diagnóstico, el Fondo Mixto Sierra Nevada adelantó una transformación integral

Mejoramiento de la malla vial urbana del municipio de Socotá

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El proyecto de mejoramiento de la malla vial urbana en Socotá, una intervención prioritaria que permitió recuperar tramos deteriorados, optimizar la movilidad local y ofrecer a la comunidad un entorno vial más seguro y funcional. La obra responde a necesidades reales del municipio, donde varias vías presentaban desgaste avanzado y afectaban el tránsito peatonal y vehicular.

Escenario recreativo y zonas complementarias en la Institución Educativa Técnica de Nobsa

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El Fondo Mixto Sierra Nevada ejecutó y entregó la construcción y dotación del escenario recreativo y sus áreas complementarias en la Institución Educativa Técnica de Nobsa, sede principal.

Se ejecutó la construcción de cimentación en concreto reforzado por zapatas aisladas y vigas de conexión con pedestales, sobre los cuales se izaron columnas en estructura metálica enlazadas por un entramado de cerchas y correas según diseño estructural, sobre la cual se apoyó teja tipo Skydeck. La cubierta tiene un área de 1.758 m² con forma meándrica, con descarga de aguas lluvias mediante canales en lámina y bajantes en PVC conectadas a cajas de inspección, así como un sistema de apantallamiento para descargas eléctricas.

En cuanto a la construcción de la placa para polideportivo, esta se realizó sobre un área de relleno con material de afirmado y subbase granular, sobre la cual se implantaron las diferentes áreas de competencia para baloncesto, microfútbol y voleibol.

El escenario también cuenta con la construcción de dos bloques de graderías en concreto reforzado, con zapatas, vigas de amarre y losas macizas, con capacidad para 115 usuarios cada una, distribuidas en 4 huellas y con nicho para personas en condición de discapacidad.

Se realizó la construcción del bloque de batería sanitaria en un área de 135 m², con cubierta en teja de policarbonato.

Se construyó además el bloque de cafetería, en concreto reforzado por zapatas aisladas, dividido en tres secciones: cocina/depósito, cuarto de aseo y área de estar. Tiene un área de 165 m², con cubierta en losa maciza y pérgola pivotada con entramado en perfilería metálica y cubierta en policarbonato.

También se ejecutó la construcción de la cancha de vóley playa sobre un área de 170 m², confinada perimetralmente por bordillo en concreto, reforzada sobre base cama con lecho filtrante de gravilla, geotextil de separación y arena clasificada. Se dejó dispuesta la base para postes y malla.

Finalmente, se construyó el bloque de acceso en concreto reforzado, con zapatas aisladas, vigas de conexión, columnas y losa piso con mampostería confinada, sobre un área de 65 m², con cubierta en losa maciza y pérgola en voladizo con entramado en perfilería metálica.

Mejoramiento de la vía entre Sativasur y Sativanorte

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El proyecto denominado “Mejoramiento de la malla vial urbana mediante la construcción de pavimento en el municipio de Socotá”, ejecutado por el Fondo Mixto para la Promoción de la Infraestructura, el Desarrollo Integral y la Gestión Social “Sierra Nevada”, consistió en la ejecución de obras de pavimentación en la carrera 3 entre calles 6 y 7, carrera 2 entre calles 6 y 7, y vías internas del barrio Calvario.

Previo al inicio de actividades, se realizaron obras de demolición y excavaciones, para luego proceder con la construcción de pavimento rígido mediante el suministro y compactación de material para afirmado, base granular e instalación de concreto MR 4.0.

Asimismo, se adelantó la construcción de andenes con adoquín de gres peatonal, loseta podotáctil guía y de alerta, además de baranda de seguridad. En cuanto a las obras de drenaje, se llevó a cabo la construcción de sumideros para la recolección de aguas lluvias y el realce de pozos existentes, incluyendo tapa y anillo en concreto.

Instalación de redes eléctricas, iluminación y obras complementarias en la Villa Olímpica de Pesca

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El proyecto tuvo como propósito dotar la Villa Olímpica de Pesca con un sistema eléctrico confiable y una iluminación adecuada que permitiera el desarrollo de actividades deportivas, recreativas y comunitarias en mejores condiciones de seguridad y visibilidad.

Las obras contemplaron:

Instalación de redes eléctricas internas y externas

Montaje de luminarias en áreas deportivas y de circulación

Adecuaciones complementarias necesarias para el correcto funcionamiento del sistema eléctrico

Mejoras en puntos estratégicos para facilitar el uso nocturno y la operatividad general del espacio

Estas intervenciones permiten que la Villa Olímpica cuente con la infraestructura requerida para garantizar su uso óptimo por parte de deportistas, estudiantes, familias y organizaciones del municipio.

Obra social en Paipa

El proyecto, titulado “Construcción de Espacios Recreativos en la Vereda Los Medios”, surgió como respuesta a la falta de infraestructura adecuada para la recreación, el deporte, la cultura y la integración comunitaria en la zona rural. Con esta intervención, se busca garantizar espacios dignos, accesibles y funcionales para el bienestar de toda la población.

El producto final entregado incluye una cubierta metálica con estructura en acero y teja panel tipo Aluzinc calibre 26, acompañada de cimentación en concreto y estructuras de soporte, permitiendo el uso continuo del espacio en condiciones climáticas adversas. La cancha múltiple cuenta con una malla contra impacto, brindando seguridad a los usuarios durante las actividades físicas y deportivas.

Adicionalmente, se construyó un bloque sanitario completo, con baterías de baños para hombres, mujeres y personas con movilidad reducida, asegurando accesibilidad y condiciones dignas de higiene para todos los asistentes.

En cuanto a las obras de urbanismo, se diseñaron senderos peatonales en bordillo, adoquín de gres, losetas y andenes en concreto, complementados con zonas verdes y jardineras construidas con especies vegetales propias de la región, que embellecen y armonizan el entorno.