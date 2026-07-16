Primera Brigada invita a conmemorar los 216 años de la Independencia de Colombia

La Primera Brigada del Ejército Nacional invitó a los boyacenses a participar en la conmemoración de los 216 años de la Independencia Nacional, que se realizará el próximo 20 de julio en articulación con la Gobernación de Boyacá, la Alcaldía Mayor de Tunja, la Policía Nacional y demás autoridades e instituciones del departamento.

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La jornada busca exaltar el patriotismo, la historia y el compromiso de las Fuerzas Militares y de Policía con la seguridad y el bienestar de los colombianos, mediante un desfile militar y policial que reunirá a las diferentes entidades en homenaje a la patria.

En Tunja, el desfile iniciará a las 9:00 de la mañana desde el Bosque de la República, recorrerá la carrera Novena hasta la Plaza de Bolívar y continuará hacia el Parque de Las Nieves, donde finalizará el recorrido.

La Primera Brigada informó además que el 18 de julio, a partir de las 6:00 de la tarde, se llevará a cabo el ensayo general del desfile, por lo que recomendó a la ciudadanía atender las indicaciones de las autoridades y programar con anticipación sus desplazamientos. Asimismo, los batallones orgánicos de la unidad acompañarán las actividades conmemorativas programadas en los diferentes municipios de la jurisdicción.