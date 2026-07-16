CNE amplía hasta el 19 de julio el plazo para acreditar testigos electorales en Tunja

El Consejo Nacional Electoral recordó a las agrupaciones políticas que inscribieron candidatos para las elecciones atípicas de la Alcaldía de Tunja que el plazo para postular y acreditar a sus testigos electorales estará habilitado hasta el próximo 19 de julio de 2026, a las 11:59 de la noche. La entidad hizo un llamado a realizar el trámite dentro del término establecido para garantizar su participación durante la jornada electoral.

El organismo electoral señaló que la acreditación oportuna de los testigos fortalece las garantías del proceso democrático, al permitir el acompañamiento y la vigilancia de las elecciones. Asimismo, indicó que esta figura contribuye a reforzar la legitimidad y la transparencia de los comicios atípicos que se llevarán a cabo en la capital boyacense.