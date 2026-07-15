Athletic Neiva F.C. avanza a cuartos de final de la América Isocup en Perú

Neiva

El equipo Athletic Neiva F.C., categoría Sub-10, continúa destacándose en el torneo internacional América Isocup que se disputa en Perú. El conjunto huilense, único representante de Colombia en la competencia, aseguró su clasificación a los cuartos de final tras sumar su segunda victoria consecutiva.

En su más reciente partido, el equipo neivano derrotó 4-0 al seleccionado de Estados Unidos. Los goles fueron obra de Mattiew Hernández, Milan Samuel Pinto, quien marcó en dos oportunidades, y Sebastián Guzmán, resultado que ratifica el buen nivel del equipo en la competencia internacional.

“Ya hemos ganado nuestros dos primeros partidos y por ende ya estamos clasificados a cuartos de final. Ahora disputaremos el tercer partido de la fase de grupos para en la tarde jugar ya el partido decisivo de cuartos de final, la cual nos dará el paso a semifinal si llegamos a la victoria", afirmó Yair Vargas presidente del club, al destacar el desempeño que ha tenido el equipo durante el torneo.

La delegación está conformada por 13 jugadores, 16 padres de familia, el entrenador y el presidente del club. Aunque recibieron un aporte de la Alcaldía de Neiva antes del viaje, desde la institución resaltaron que el principal respaldo económico ha sido el esfuerzo de las familias, que asumieron la mayor parte de los costos para hacer posible la participación de los menores en este torneo internacional.