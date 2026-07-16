Nueve busetas fueron inmovilizadas en Ibagué: los vehículos estaban en mal estado mecánico

Ibagué

Caracol Radio conoció que la Secretaría de Movilidad de Ibagué adelantó operativos con el propósito de garantizar la seguridad de los pasajeros del transporte público encontrando busetas en mal estado y el incumplimiento las normas de tránsito.

Las autoridades de tránsito verificaron las condiciones técnico-mecánicas de los vehículos, la documentación y el cumplimiento de las normas de tránsito. Como resultado, se impusieron 35 órdenes de comparendo y nueve busetas fueron inmovilizadas.

Entre los hallazgos se encontraron extintores vencidos, placas ilegibles, pisos en mal estado y llantas lisas, entre otras condiciones que pueden poner en riesgo la seguridad de conductores y pasajeros.

“Los ciudadanos merecen movilizarse en busetas que cumplan con las condiciones de seguridad y presten un servicio digno y de calidad. Donde encontremos incumplimientos, vamos a actuar conforme a la norma”, dijo Camilo Martínez, secretario de Movilidad de Ibagué.

El funcionario agregó que estos operativos continuarán en diferentes puntos de la ciudad y que la vigilancia al transporte público colectivo será permanente “Este es un control que nos ha pedido la comunidad y estamos respondiendo con acciones y resultados”.

Por otra parte, aseguró que “Vamos a seguir vigilantes, haciendo presencia y ejerciendo autoridad, porque la seguridad de los usuarios y la buena prestación del servicio son una prioridad”.

Los operativos de control se desarrollaron en los sectores de Nueva Castilla, Clinaltec y avenida Ambalá puntos en los que transportadores tienen terminales de parqueo.