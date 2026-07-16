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16 jul 2026 Actualizado 12:13

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Cúcuta

Mañana habrá cierre nocturno en El Malecón

La medida hace parte de los preparativos para el desfile militar

Malecón de Cúcuta / Foto: Archivo

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Con ocasión del desfile militar programado para el 20 de julio las autoridades anuncian que para el desarrollo del evento se tendrán preparativos previos que comprometen restricciones viales.

Una de estas medidas esta orientada a cerrar un tramo de la Avenida Libertadores, sobre El Malecón para coordinar esta tradicional presentación.

Las autoridades viales informaron que a partir de las siete de la noche comenzará esta medida para adelantar los ensayos de los diferentes representantes que van asistir a tan importante evento.

Por ello, se ha anunciado de manera preliminar a quienes se movilizan por esta importante arteria vial para que se busquen vías alternas mientras se adelantan las acciones.

Así mismo, en el área donde se van adelantar los preparativos se mantienen especiales medidas de seguridad para evitar acciones violentas.

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