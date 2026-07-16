Norte de Santander tiene hoy 80 mil desplazados

18 meses de conflicto en el Catatumbo por enfrentamientos entre disidencia de las Farc y el ELN / Foto: Cortesía.

Norte de Santander

El más reciente informe de las autoridades en el departamento de Norte de Santander sobre la compleja situación del Catatumbo deja ver 80 mil personas desplazadas producto de 18 meses de guerra en esa región.

A través del Puesto de Mando Unificado se informó que Cúcuta, Ocaña, Tibú, El Tarra y Sardinata, son los municipios receptores de las víctimas de la violencia generada por la confrontación entre el Eln y las disidencias armadas del frente 33 de las farc.

Durante este período más de 200 personas han sido asesinadas, cuatro líderes sociales, seis firmantes de pez, doce menores de edad y ciento sesenta y siete civiles.

En estos hechos, ochenta y siete miembros de las fuerzas militares han resultado lesionados, 78 miembros del Ejército nacional y 9 de la policía nacional.

La Gobernación de Norte de Santander ha coordinado la atención humanitaria entregando mas de 352,5 toneladas en coordinación con el Icbf, Cruz Roja Colombiana, Unidad para las víctimas, y Defensa Civil.